Оно снимает свыше 70 медицинских показателей и работает 7 дней

Компания Noise представила умное кольцо для людей, которые заботятся о своём здоровье и физической форме. Это стильное устройство сделано из титана и способно отслеживать свыше 70 медицинских показателей и видов физической активности.

Кольцо Luna Ring обладает устойчивостью к царапинам и коррозии. Гладкая внутренняя оболочка позволяет удобно носить его на протяжении долгого времени.

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Среди отслеживаемых показателей можно назвать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, сон, активность и температуру тела. Точности измерений способствуют разработанные производителем алгоритмы. Они учитывают оттенки кожи и другие переменные параметры. На основе полученных результатов выдаются персонализированные подсказки.

Полученные показатели можно просматривать в бесплатном фитнес-приложении NoiseFit. Здесь вы узнаете статистику о сне, физической активности, работе сердца и температуры тела, получив рекомендации по улучшению здоровье.

Кольцо совместимо с устройствами в системах iOS 14 и Android 6 и новее. Водонепроницаемость работает на глубине до 50 м. Зарядка на протяжении 60 минут обеспечивает 7 дней работы, пишет Gizmochina.