Также в его состав входит видеокарта RTX 4060M

Компания Khadas продемонстрировала инновационный модульный компьютер, где пользователи могут сами выбирать входящие в его состав блоки. Так можно сказать про любой настольный компьютер, но в данном случае всё дело в размере. Главный блок по ширине и длине не больше листа бумаги А4. В нём умещаются 12-ядерный процессор Intel Raptor Lake Core i7-1360P, 32 ГБ памяти LPDDR5-5200 и встроенная графика. Есть два слота M.2, которые поддерживают установку хранилищ с интерфейсами PCIe Gen4 и Gen3.

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Отличительной чертой является аккумулятор ёмкостью 5,55 Вт*ч. Благодаря ему компьютер может переходить в спящий режим и работать без потери данных при переключении между разными устройствами. Также в блок встроены динамики, которые пригодятся, если их нет в мониторе или отдельно.

Сильной чертой этого компьютера является совместимость с док-станциями. Можно применить внешний корпус для видеокарты под названием Mind Graphics, внутри которого находится модель RTX 4060 для ноутбуков.

Среди будущих аксессуаров называются портативный экран «Mind xPlay» с клавиатурой, «Mind Link» с PCIe Gen5 и «Mind Talk» для конференций и совещаний в офисе посредством VoIP.

Пока неизвестно, когда концепт будет воплощён в реальность и устройства поступят в продажу, пишет Videocardz.