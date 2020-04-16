Игровые модели Intel Xeon с частотами до 4ГГц подешевели на Aliexpress - цены от 3000 до 9000 рублей
рекламаУже довольно долгое время большим спросом на Aliexpress пользуется платформа 2011. Сейчас к ней присоединился и сокет 2011V3. Недавно некоторые крупные продавцы на Aliexpress снизили цены на Intel Xeon E5 2630L V3, E5 2680 V3, E5 2670 V3, E5 2689 и E5 1650.
Первые три процессора принадлежат к платформе 2011V3. Материнская плата для них вам обойдется минимум в 5500р. Учитывая, что все они поддерживают лишь DDR4, которая дороже серверной DDR3 почти в два раза, их сложно назвать лучшим выбором. Для данной платформы наиболее интересны процессоры E5 2678 V3 (поддерживает DDR3, аналог E5 2680 V3, стоит около 7500р), E5 2620 V3 (самый младший, стоит 1000р) и E5 2650 V3 (середнячок, стоит около 4700р).
рекламаПоследние два процессора, наоборот, являются лучшим выбором для платформы 2011. Материнская плата для них обойдется примерно в 5000р, также они поддерживают дешевую серверную DDR3 память.
Краткая таблица:
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Теперь более подробно по каждому процессору:
- E5 1650 - главный "игровой" процессор платформы 2011, имеет разблокированный множитель. Хорош для игр из-за высокой частоты. На китайских материнских платах способен брать частоту 4.2 GHz по всем ядрам. В разгоне потребляет много энергии, желательно иметь хорошую материнскую плату. Хорош для игр из-за высокой частоты. Ранее конкурировал с E5 2689.
- E5 2689 - топовый процессор платформы 2011 за разумные деньги. Имеет заблокированный множитель и проблемы с упором в предел энергопотребления. При правильном подходе равен более дорогому E5 2690. Теперь даже дешевле некогда популярного E5 2670.
- E5 2680 V3 - топовый процессор сокета 2011V3 за разумные деньги. Способен держать частоту в 3.3 GHz на все ядра при "локе турбобуста". Не интересен за данную цену на фоне E5 2678 V3, который при равных показателях во всех задачах стоит на 1500р дешевле и поддерживает дешевую серверную DDR3 память.
- E5 2670 V3 - процессор сокета 2011V3. Способен держать частоту в 3.1 GHz на все ядра при "локе турбобуста". Теперь равен по цене E5 2660 V3. На фоне E5 2678 V3 не слишком интересен, если у вас нет DDR4 под него.
- E5 2630L V3 - младший энергоэффективный процессор сокета 2011V3, имеет самое малое тепловыделение. Позволяет повысить частоту за счет "лока турбобуста", но может упираться в предел энергопотребления. Не слишком интересен на фоне E5 2620 V3, который стоит на 1000 дешевле, сильно лучше показывает себя в играх, но чуть хуже в рабочих приложениях.
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