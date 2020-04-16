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Уже довольно долгое время большим спросом на Aliexpress пользуется платформа 2011. Сейчас к ней присоединился и сокет 2011V3. Недавно некоторые крупные продавцы на Aliexpress снизили цены на Intel Xeon E5 2630L V3, E5 2680 V3, E5 2670 V3, E5 2689 и E5 1650.

Первые три процессора принадлежат к платформе 2011V3. Материнская плата для них вам обойдется минимум в 5500р. Учитывая, что все они поддерживают лишь DDR4, которая дороже серверной DDR3 почти в два раза, их сложно назвать лучшим выбором. Для данной платформы наиболее интересны процессоры E5 2678 V3 (поддерживает DDR3, аналог E5 2680 V3, стоит около 7500р), E5 2620 V3 (самый младший, стоит 1000р) и E5 2650 V3 (середнячок, стоит около 4700р).

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Последние два процессора, наоборот, являются лучшим выбором для платформы 2011. Материнская плата для них обойдется примерно в 5000р, также они поддерживают дешевую серверную DDR3 память.

Краткая таблица:

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Теперь более подробно по каждому процессору: