Компания OPPO продолжает укреплять свои позиции на рынке доступных смартфонов. После успешной презентации серии Reno 14, 19 июня состоялся анонс бюджетной, но не менее интересной модели – OPPO Reno 13A. Этот смартфон, который поступит в продажу 26 июня по цене 48 000 иен (что примерно эквивалентно 26 000 рублям по текущему курсу), предлагает сбалансированный набор характеристик с акцентом на надёжность и автономность.
Reno 13A привлекает внимание современным дизайном с тонким корпусом (всего 7.8 мм) и весом 192 грамма. Пользователям будут доступны три цвета: классический карбон-чëрный, а также ледяной голубой и тёмно-синий. Главная гордость устройства – 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей. Он сочетает в себе плавность (поддержка частоты обновления 120 Гц) и отличную читаемость даже под ярким солнцем благодаря пиковой яркости в 1200 нит. Защиту экрана обеспечивает закалённое стекло AGC Dragontrail STAR2, известное своей стойкостью к царапинам и ударам. Удобство разблокировки гарантирует сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо под экран.
Набор камер Reno 13A предлагает универсальный подход к съëмке. Основная камера на 50 Мп сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS) предназначена для чётких кадров даже в движении или при слабом освещении. Сверхширокоугольная камера на 8 Мп с углом обзора 112° подходит для пейзажей и групповых снимков, а макрокамера на 2 Мп подойдёт для съëмки мелких деталей крупным планом. При этом фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.
В основе Reno 13A лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Он работает в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ быстрого хранилища UFS 3.1. Кроме того, OPPO предусмотрела возможность расширения памяти. Технология виртуальной RAM позволяет задействовать часть хранилища, временно увеличивая доступную оперативную память до 16 ГБ, а слот для microSD обеспечивает расширение хранилища до 1 ТБ.
Также одной из ключевых особенностей Reno 13A является батарея ёмкостью 5800 мА*ч, которая обладает технологией быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи: двухсимочный режим (включая eSIM), сети 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и NFC. В дополнение идёт высокий уровень защиты от пыли и воды – IP68/69. Эта сертификация гарантирует, что устройство выдержит погружение в воду на глубину до 1.5 метра на 30 минут и устойчиво к воздействию струй воды под давлением. Смартфон выйдет на свежей версии ColorOS 15, основанной на Android 15.