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СтарыйДед
OPPO представила смартфон Reno 13A с защитой IP68 и аккумулятором на 5800 мАч
Речь идëт о Reno 13A, который по заявлениям компании отвечает всем потребностям различных пользователей.

Компания OPPO продолжает укреплять свои позиции на рынке доступных смартфонов. После успешной презентации серии Reno 14, 19 июня состоялся анонс бюджетной, но не менее интересной модели – OPPO Reno 13A. Этот смартфон, который поступит в продажу 26 июня по цене 48 000 иен (что примерно эквивалентно 26 000 рублям по текущему курсу), предлагает сбалансированный набор характеристик с акцентом на надёжность и автономность.

Reno 13A привлекает внимание современным дизайном с тонким корпусом (всего 7.8 мм) и весом 192 грамма. Пользователям будут доступны три цвета: классический карбон-чëрный, а также ледяной голубой и тёмно-синий. Главная гордость устройства – 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей. Он сочетает в себе плавность (поддержка частоты обновления 120 Гц) и отличную читаемость даже под ярким солнцем благодаря пиковой яркости в 1200 нит. Защиту экрана обеспечивает закалённое стекло AGC Dragontrail STAR2, известное своей стойкостью к царапинам и ударам. Удобство разблокировки гарантирует сканер отпечатков пальцев, интегрированный прямо под экран.

Набор камер Reno 13A предлагает универсальный подход к съëмке. Основная камера на 50 Мп сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS) предназначена для чётких кадров даже в движении или при слабом освещении. Сверхширокоугольная камера на 8 Мп с углом обзора 112° подходит для пейзажей и групповых снимков, а макрокамера на 2 Мп подойдёт для съëмки мелких деталей крупным планом. При этом фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

В основе Reno 13A лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Он работает в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ быстрого хранилища UFS 3.1. Кроме того, OPPO предусмотрела возможность расширения памяти. Технология виртуальной RAM позволяет задействовать часть хранилища, временно увеличивая доступную оперативную память до 16 ГБ, а слот для microSD обеспечивает расширение хранилища до 1 ТБ.

Также одной из ключевых особенностей Reno 13A является батарея ёмкостью 5800 мА*ч, которая обладает технологией быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи: двухсимочный режим (включая eSIM), сети 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и NFC. В дополнение идёт высокий уровень защиты от пыли и воды – IP68/69. Эта сертификация гарантирует, что устройство выдержит погружение в воду на глубину до 1.5 метра на 30 минут и устойчиво к воздействию струй воды под давлением. Смартфон выйдет на свежей версии ColorOS 15, основанной на Android 15.

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