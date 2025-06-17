Данная система обнаруживает слепые зоны автомобиля и снижает вероятность столкновений.

В июне компания Geely запатентовала две разработки, направленные на минимизацию аварийных рисков и улучшение взаимодействия автомобилей с окружающей средой. Первая инновация, зарегистрированная 17 июня, посвящена системе обнаружения слепых зон. В отличие от уже известных решений, которые фокусируются на боковых зонах, технология Geely анализирует окружение автомобиля на 360 градусов в реальном времени.

Алгоритмы идентифицируют объекты в областях, где водитель или камеры обычно не могут их заметить — например, при перестроении или движении задним ходом. Система не только фиксирует потенциальные препятствия, но и оценивает вероятность столкновения. Если риск превышает допустимый порог, автомобиль автоматически корректирует траекторию или подаёт водителю сигнал.

Второй одобренный патент касается случаев чрезвычайных ситуаций. Разработка позволяет автомобилю самостоятельно покидать зоны крайней опасности, например, после ДТП или при блокировке дороги. Алгоритм использует данные с датчиков и камер, чтобы построить оптимальный путь для эвакуации, избегая столкновений. Эта функция может интегрироваться с системами экстренного вызова, что критично для минимизации последствий аварий.

На форумах электромобилей уже отмечают, что подобные технологии могут стать стандартом для беспилотников следующего поколения.

Обе запатентованные технологии пока не имеют точных сроков внедрения, но в соцсетях намекают на их связь с будущими обновлениями OS для моделей 2024-2025 гг. Стоит отметить, что подобные инновации не заменят водителя, но создадут «цифрового со-пилота», способного предотвращать до 70% аварий, вызванных человеческим фактором. Для Geely это шаг к выполнению цели — нулевой смертности в своих автомобилях к 2035 году.