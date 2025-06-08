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СтарыйДед
Складной Samsung Galaxy Z Fold 7 получит множество улучшений по сравнению с предшественником
Samsung собирается составить конкуренцию китайским складным смартфонам, но его презентация немного задержится.

Последние годы стали непростыми для Samsung на рынке складных смартфонов. Модель Galaxy Z Fold6, представленная в 2024 году, разочаровала поклонников бренда: устройство оказалось скорее внешне усовершенствованным предшественником, чем прорывом. На этом фоне китайские производители, такие как Vivo, Oppo и Honor, усилили давление, демонстрируя всё более тонкие, функциональные и доступные модели.

Однако, судя по новой информации, Samsung готовится вернуть себе лидерство. Официальный тизер Galaxy Z Fold7 намекает на серьёзные изменения в устройстве.

Первое, что бросается в глаза на опубликованном изображении, — тонкость корпуса. Согласно данным инсайдеров, толщина устройства в сложенном состоянии составит от 3,9 до 4,5 мм, что станет ответом на ультратонкие дизайны конкурентов. При этом Samsung, вероятно, сохранит фирменную надёжность. Ходят слухи об усилении рамок и использовании новых материалов, особенно на фоне успеха Vivo X Fold5, известного своей прочностью.

Китайский инсайдер Ice Universe подчеркнул, что Galaxy Z Fold7 получит функции уровня «Ultra», хотя само название вряд ли войдёт в официальное наименование. Кроме того, среди ожидаемых новшеств — усовершенствованная камера с сенсорами, ранее не использовавшимися в складных устройствах, а также увеличенный внешний и внутренний экраны. Кроме того, инженеры компании работают над оптимизацией энергопотребления: время автономной работы обещает стать на 15-20% лучше, чем у предшественника. 

При этом все улучшения могут отразиться и на стоимости устройства. По данным источников, Galaxy Z Fold7 станет дороже текущей модели, хотя точные цифры пока не разглашаются. Задержка с презентацией также добавляет интриги. Вместо привычного анонса в начале июля, вероятно, Samsung представит линейку Z Fold7, Z Flip7 и бюджетный Z Flip7 FE только к середине июля. Это связывают с желанием компании тщательнее протестировать новинки и синхронизировать запуск с глобальными поставками.

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