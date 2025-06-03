Работать смарт-часы будут на операционной системе HarmonyOS 5 собственной разработки Huawei.

Компания Huawei анонсировала обновление своей линейки смарт-часов. Модель WATCH 5, представленная как первые в мире часы с поддержкой Hongmeng AI, станет частью презентации 11 июня, где также покажут серию смартфонов Pura 80 и другие устройства компании. Судя по официальным изображениям, Huawei WATCH 5 получит круглый OLED-экран в корпусе с металлическими элементами и силиконовым ремешком. Компания сделала ставку на стиль: среди цветовых вариантов выделяются глубокий фиолетовый и элегантный золотой. На боковой грани располагаются кнопки управления и датчики. Кроме того, имеются дополнительные сенсоры для расширенного мониторинга здоровья или жестов управления.

Основой WATCH 5 станет обновлëнная HarmonyOS 5, которую Huawei называет «более безопасной, плавной и умной». Ключевой фишкой станет интеграция нейросетевого процессора (NPU), способного обрабатывать задачи ИИ непосредственно на устройстве. Это может улучшить работу голосового помощника, адаптивные рекомендации или анализ данных о здоровье в реальном времени. Сетевые возможности часов также выйдут на новый уровень. Поддержка eSIM, Wi-Fi 6 и технологии Star Flash (разработка Huawei для стабильной связи в условиях помех) обещает сделать устройство независимым от смартфона. Пока Huawei держит в секрете детали о цене и автономности, но очевидно, что WATCH 5 будет конкурировать с Apple Watch и Samsung Galaxy, делая ставку на уникальность экосистемы HarmonyOS.