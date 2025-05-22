В предстоящей серии Find будет использован 200-мегапиксельный перископ с большим сенсором.

22 мая появилась новая информация о предстоящем смартфоне OPPO Find X9 Pro, который может стать одним из главных флагманов второй половины 2025 года. Источником информации стал инсайдер Digital Chat Station, намекнувший на ключевые особенности устройства, включая экран, дизайн и камеру.

Согласно его данным, OPPO Find X9 Pro получит 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K. Особое внимание производитель уделил дизайну. Корпус устройства создан по технологии LIPO, что сократит ширину рамок до минимума. Кроме того, смартфон получит плавный R-образный изгиб по краям, что улучшит эргономику и визуальную гармонию.

При этом главным обновлением станет модуль основной камеры. Впервые в серии Find будет использована 200-мегапиксельная перископическая телефотокамера с большим сенсором. Её дополнят 50-мегапиксельный широкоугольный объектив и 50-МП сверхширокоугольный объектив. Получается, что компания решила изменить стратегию, при которой в моделях Find X7 и X8 использовался двойной перископический модуль с разным фокусным расстоянием.

Однако, как отмечают аналитики, два отдельных объектива не всегда превосходят решения конкурентов. К примеру, vivo с моделью X100 Ultra продемонстрировала преимущества высокой детализации при съëмке на больших расстояниях благодаря 200-МП сенсору, а Xiaomi, по слухам, внедрит аналогичную технологию в Xiaomi 15 Ultra.

Переход OPPO на 200-МП камеру косвенно подтверждает, что индустрия считает такой подход более перспективным. Как отмечают пользователи на форумах, увеличение разрешения позволяет сохранить детализацию даже при сильном цифровом зуме, что важно при съëмке удалëнных объектов. При этом компания, вероятно, сохранит фирменные алгоритмы обработки изображений, такие как оптимизация портретов и ночной съëмки. Релиз смартфона ожидают в конце лета или осенью, и его успех может определить, сохранит ли OPPO лидерство в сегменте премиальных камерофонов.