Dareu AE6 обладает уникальной конструктивной идеей, направленной на повышение производительности.

20 мая на рынке появилась новая флагманская игровая мышь Dareu AE6, позиционирующаяся как решение для киберспорта и продолжительных игровых сессий. Стоимость новинки на российском рынке составляет около 7500 рублей.

Dareu AE6 выпускается в трёх вариантах расцветки: классический чёрный, нейтральный белый и экстравагантный пурпурный. Поверхность устройства обработана инновационным покрытием, которое не только приятно на ощупь, но и практично. Разработчики учли потребности активных игроков: микротекстура покрытия способствует отводу влаги, уменьшает скольжение и повышает износостойкость, что подтверждается отзывами пользователей на тематических форумах.

В основе мыши лежит облегчённая килевая конструкция, добавляющая всего 3 грамма к весу, но значительно повышающая жёсткость корпуса.

Особое внимание уделено микропереключателям: их расположение под углом 20° обеспечивает естественное положение пальцев, минимизируя ложные срабатывания и повышая отзывчивость.

Технология KBS, доработанная за четыре поколения, обеспечивает равномерное усилие нажатия по всей площади кнопок. Это решает проблему игроков с небольшим размером руки, которым сложно дотягиваться до задней части мыши.

Беспроводная связь AIM Speed снижает задержку до 0,125 мс, а поддержка двойной отчётности 8K (8000 DPI) позволяет точно контролировать движения в играх.

Батарея ёмкостью 500 мА*ч работает до 166 часов благодаря энергосберегающему алгоритму, адаптирующемуся под стиль использования. Это делает устройство подходящим для турниров и многочасовых стримов без частых подзарядок.



