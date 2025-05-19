MateBook Fold оснащëн самым большим в мире складным экраном с диагональю 18 дюймов.

19 мая Huawei провела масштабную презентацию, представив линейку устройств, которые могут изменить представление о мобильных компьютерах. Главными героями стали первый в мире складной ноутбук HUAWEI MateBook Fold и обновлённый MateBook Pro, а также коммерческая модель Qingyun HM940. Эти устройства не только бросают вызов традиционному дизайну, но и расширяют возможности экосистемы HarmonyOS.

HUAWEI MateBook Fold — складной флагманский ноутбук. В разложенном состоянии его 18-дюймовый OLED-экран с яркостью 1600 нит и разрешением 3,3K превращает устройство в портативную рабочую станцию. В сложенном виде гаджет компактен (13 дюймов), сохраняя рекордные 1,16 кг веса и толщину 7,3 мм.

Ключевая особенность Fold — запатентованный шарнир. Инженеры Huawei использовали каплевидный механизм с основной осью из циркониевого сплава, что обеспечивает плавное раскрытие и фиксацию под любым углом от 30° до 150°. Для ввода данных предусмотрены виртуальная клавиатура и съёмная магнитная, которая крепится к задней панели.

Корпус MateBook Fold — пример того, как технологичность встречается с эстетикой. Для его создания инженеры использовали кованый углеродный материал, обработка которого включает 63 этапа. Получается, что его лёгкость сочетается с прочностью, а детали вроде чëрно-золотой окантовки и рельефного узора "облака" придают устройству статусный вид. Варианты окраски из трёх цветов — Forged Shadow Black, Sky White и Cloud Blue — ориентированы на разных пользователей: от строгих бизнесменов до ценителей минимализма.

Успех новых устройств тесно связан с развитием экосистемы HarmonyOS. За последние месяцы количество адаптированных приложений выросло с 300 до 1000, охватив офисные задачи, дизайн, финансы, игры и обучение. К концу 2025 года Huawei планирует поддержку более 2000 приложений, включая оптимизированные версии для Fold. Например, некоторые программы автоматически адаптируются к форме экрана, разделяя интерфейс на части при переходе из раскрытого в сложенное состояние.

На данный момент следующие приложения уже адаптированы под складной форм-фактор:

- WPS Office позволяет демонстрировать слайды на одной половине экрана, оставляя вторую для заметок — идеально для встреч.

- Bilibili разделяет видео и комментарии, создавая эффект кинотеатра с обсуждениями в реальном времени.

- Huawei Reading имитирует чтение бумажной книги с горизонтальным перелистыванием, что оценят любители литературы.

Для креативщиков оптимизированы видеоредакторы Jianying и Wondershare Filmora — теперь монтаж можно вести на одной половине экрана, сохраняя панель инструментов на другой.

Аналитики Canalys отмечают, что складные устройства к 2025 году займут 12% премиум-сегмента. Huawei, судя по всему, хочет возглавить этот тренд.