Тонкий и лëгкий корпус серии Honor 400 будет вмещать большую батарею ёмкостью 7200 мА*ч.

Компания Honor анонсировала презентацию новой серии смартфонов 400, запланированную на 28 мая. Мероприятие пройдёт в 19:30 по пекинскому времени и станет дебютом устройства, созданного при участии известного китайского актёра и пресс-секретаря Сяо Чжаня. Ожидается, что он лично появится на сцене, что уже вызвало ажиотаж в местных соцсетях.

Главный акцент в Honor 400 сделан на сочетании компактности и автономности. Несмотря на экран 6,55 дюйма, устройство получило батарею ёмкостью 7200 мА*ч — на 36% больше, чем у предшественника Honor 300 Pro. При этом толщина корпуса уменьшена на 5%, а общий объëм — на 10%. Инженеры добились этого за счёт радикального пересмотра компоновки: двухплатная архитектура освободила место для аккумулятора, а использование алюминиевых профилей с толщиной стенки 0,27 мм снизило вес без ущерба прочности. Плотность энергии батареи достигла 880 Вт*ч/л — это рекордный показатель для рынка. Технология Honor AI оптимизирует энергопотребление, адаптируясь к сценариям использования, а четырëхуровневая система защиты гарантирует стабильную работу устройства более четырёх лет.

Honor 400 Pro оснащён процессором Phantom Engine, разработанным компанией, в паре с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3. Такой тандем обеспечивает плавную работу в ресурсоëмких приложениях и играх — частота кадров остаётся стабильной даже на высоких настройках. Ранее тестеры отмечали, что подобные комбинации редко встречаются в устройствах с акцентом на автономность, что делает Honor 400 уникальным предложением. Данный анонс серии 400 укрепляет позиции Honor в сегменте премиальных компактных смартфонов. Аналитики предполагают, что устройство может составить конкуренцию iPhone SE и Xiaomi 13 Lite, но с заметным преимуществом в ёмкости батареи. Участие Сяо Чжаня в продвижении модели, вероятно, привлечёт внимание молодой аудитории, что уже отражается в хэштегах Weibo, где фанаты актёра активно обсуждают грядущий релиз.