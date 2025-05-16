Серия vivo S30 выполнена в различных цветах, таких как синий, жëлтый и розовый.

В середине мая появилась новая утечка, связанная с готовящейся серией смартфонов vivo S30. Изображения и технические детали, опубликованные инсайдерами, моментально разошлись по Telegram-каналам и профильным форумам. Апгрейд дизайна, необычные цветовые решения и заявленные характеристики уже называют "революцией для поколения Z". Официальная презентация назначена на 29 мая, но даже до анонса новинка успела обрасти слухами и прогнозами.

Серия S30, судя по слитым рендерам, — это "взрыв красок". Синий оттенок напоминает океанские волны, жёлтый — яркие вспышки неоновых вывесок, а розовый — закаты из инстаграм-эстетики. Вертикальный блок камер с симметричным расположением сенсоров резко контрастирует с округлыми модулями флагманов, подчёркивая бунтарский дух линейки. Интересно, что палитра вызвала волну сравнений с Xiaomi 15: в комментариях на Weibo одни пользователи обвиняют vivo в подражательстве, другие же видят в этом тренд 2025 года — смелые цвета как новый язык дизайна.

Производитель сделал ставку на полярные аудитории, представив две версии:

- Vivo S30 — смартфон для тех, кто ценит баланс. Плоский 6,67-дюймовый экран, чипсет Snapdragon 7 Gen 4 и аккумулятор на 6500 мА*ч. Перископная камера IMX882, ранее доступная лишь в премиум-сегменте, может стать хитом среди любителей мобильной фотографии.

- S30 Pro Mini — компактная мощь. При диагонали экрана 6,31 дюйма и металлическом корпусе устройство оснащено чипом Dimensity 9400e, который близок к флагманским чипсетам. Такой выбор ставит под вопрос миф о том, что если маленький экран, то внутри слабая "начинка".

Главный козырь серии — фирменный фильтр Fuji Sense, имитирующий плёночную съëмку. Технология не просто добавляет эффекты, но анализирует свет и тени, создавая "тёплые" кадры в духе 90-х. В китайском Weibo уже появляются посты с тегом #VivoCCD, где пользователи делятся снимками, сравнивая их с работами на классических камерах. Бета-тестеры хвалят режим за возможность моментально превращать видео в клипы с атмосферой indie-фильмов. И пока одни форумчане спорят, зачем мини-версии аккумулятор на 6500 мА*ч, другие восхищаются смелостью бренда. «Это ответ Apple, которая отказалась от iPhone Mini», — пишет пользователь на 4PDA. А в TikTok набирают популярность мемы, где розовый S30 называют "смартфоном для аниме-персонажей".