Данные модели с экраном диагональю 6,3 дюйма появятся в четвëртом квартале 2025 года.

Рынок мобильных устройств переживает новый виток эволюции: спрос на компактные модели с экранами до 6,3 дюймов растёт благодаря их удобству, портативности и современному дизайну. Пользователи всё чаще отдают предпочтение устройствам, которые легко помещаются в руке и кармане, не жертвуя при этом производительностью. В этой нише OPPO, по данным инсайдеров, планирует усилить свои позиции, анонсировав две новые модели в четвёртом квартале 2025 года в рамках серии Find X9.

Ожидается, что обе новинки получат экраны диагональю 6,3 дюйма, что станет шагом компании в сторону более специализированного сегмента. Аналитики связывают это решение с растущей конкуренцией: в конце 2024 года vivo и Xiaomi уже представили свои компактные флагманы — X200 Pro mini и Xiaomi 15. В то время OPPO ограничилась выпуском Find X8 с экраном 6,59 дюйма, который не смог конкурировать по габаритам. Ситуацию частично исправил апрельский релиз Find X8s (6,3 дюйма), но полноценный вход в рынок компактов связывают именно с линейкой X9. Технические детали будущих устройств пока не раскрываются, однако источники указывают на ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, обеспечивающий высокую скорость и безопасность разблокировки, а также перископическую камеру с телефотомодулем для съёмки удалённых объектов. Это позволит OPPO конкурировать не только в размерах, но и в качестве фотосъёмки — ключевом параметре для премиальных устройств.

Серия Find X9, как ожидается, будет включать четыре модели: базовую Find X9, Pro, Ultra и компактную версию (возможно, под отдельным названием). Все они, согласно утечкам, получат чипсет MediaTek Dimensity 9500, что подчеркнёт их ориентацию на высокую производительность. Для OPPO это возможность укрепиться в премиум-сегменте, где доминируют Samsung и Apple, делающие ставку на экосистемы, а не только на размеры устройств. Потребительский интерес к компактным смартфонам подогревается ностальгией по эпохе миниатюрных телефонов, а также запросом на баланс между функциональностью и удобством. Однако создание таких устройств сопряжено с техническими сложностями — размещение мощного «железа» и ёмких батарей в малом корпусе требует инновационных решений. OPPO, судя по всему, готова к этим вызовам.

Успех новых моделей будет зависеть не только от технических характеристик, но и от маркетинговой стратегии. Пока OPPO отстаёт от vivo и Xiaomi в «мини-гонке», но релиз Find X9 может изменить расклад. Эксперты отмечают, что сегмент компактов остаётся нишевым, но лояльная аудитория готова платить за комфорт и статус, связанный с флагманским устройством.