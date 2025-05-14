На циферблате можно включить питомца, который будет реагировать на некоторые события.

13 мая компания Honor через свой официальный аккаунт в Weibo представила долгожданные смарт-часы Honor Watch Fit. Модель обещает стать не только функциональным гаджетом, но и модным аксессуаром, доступным в двух сериях — Vitality Edition и Elegant Edition — с пятью цветовыми вариантами. Генеральный директор бренда Линь Линь ранее анонсировал классические оттенки Elegant Edition: коричневый и синий. Теперь линейка пополнилась чёрным цветом для этой серии, а также ярким вариантом синего для тех, кто предпочитает динамичный стиль.

Honor Watch Fit позиционируются как самые тонкие и лёгкие круглые умные часы на рынке. При толщине корпуса всего 9,9 мм и весе 26 граммов они соперничают по удобству с фитнес-браслетами, сохраняя при этом элегантность классических часов. Такой дизайн делает их идеальными для повседневной носки и занятий спортом. Несмотря на компактность, устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 495 мА*ч, который, по заявлениям Honor, обеспечивает до 23 дней работы без подзарядки. Это стало возможным благодаря оптимизации энергопотребления, унаследованной от предыдущих моделей бренда.

Главной фишкой Honor Watch Fit стала система «энергетическая ценность», анализирующая данные о пульсе, уровне стресса, качестве сна и физической активности. На основе этих показателей часы формируют простой и понятный индикатор, отражающий текущее состояние пользователя. Дополняет функционал интерактивный циферблат с анимированным питомцем, который делает мониторинг здоровья более интересным — например, «питомец» может реагировать на ежедневное достижение.

Точная дата выхода Honor Watch Fit пока не раскрыта, однако часы уже доступны для предзаказа на крупных платформах электронной коммерции в Китае. Ожидается, что релиз состоится в ближайшие недели.