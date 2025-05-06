Данная сертификация подтверждает выход устройства на различные рынки и опровергает предыдущие предположения о том, что он будет выпущен только в Южной Корее.

Вслед за Huawei компания Samsung, один из лидеров рынка мобильных устройств, готовит свой инновационный смартфон с тройным экраном. Согласно данным, появившимся в открытых источниках, устройство уже прошло сертификацию Бюро индийских стандартов (BIS), что указывает на готовность компании к глобальному запуску, а не к ограниченному релизу в Южной Корее, как предполагалось ранее.

В базе BIS зафиксированы три модели аккумуляторов (EB-BF965ABE, EB-BF968ABE, EB-BF969ABE), одобренные в начале мая текущего года. Это подтверждает адаптацию устройства под разные рынки, включая Индию (модель SM-F968) и Южную Корею (SM-F968N). По данным инсайдеров, аппарат с кодовым названием Q7M, вероятно, войдет в линейку Z Fold 7 и получит коммерческое имя G Fold. Технические характеристики включают двухшарнирный механизм, позволяющий складывать устройство внутрь в три секции. В развернутом состоянии диагональ основного экрана достигает 9,96 дюймов при высоте 6,54 дюйма. Вес новинки — 298 граммов, что совпадает с параметрами Huawei Mate XT, представленного ранее.

Первоначально ожидалось, что Samsung представит устройство вместе с Z Fold 7 и Z Flip 7 в третьем квартале 2025 года. Однако, согласно последним данным, релиз может быть перенесен на конец 2025 года или даже на 2026-й. Эксперты связывают задержку с необходимостью доработки производительности и оптимизации пользовательского опыта. Аналитики отмечают, что ценовая политика Samsung будет зависеть от объëмов массового производства. Чем выше доступность устройства, тем ниже может оказаться его стоимость, что усилит конкуренцию с Huawei и другими брендами.

Анонс прототипа на конференции Galaxy Unpacked вызвал ажиотаж среди технологических энтузиастов. Потенциал тройного экрана, сочетающего портативность и увеличенную рабочую область, открывает новые сценарии использования — от многозадачности до интерактивных развлечений. Однако ключевым вызовом для Samsung остаëтся баланс между инновационным дизайном и надëжностью. Успех модели во многом определит готовность рынка принять новый формат, а также способность компании предложить конкурентное преимущество перед уже существующими решениями.