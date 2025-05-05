Компания решила сотрудничать с Anthropic, чтобы интегрировать модель Claude Sonnet в обновлëнную версию собственного инструмента разработки Xcode.

Компания Apple, известная своей приверженностью к самостоятельной разработке технологий, неожиданно обратилась к стороннему решению в области искусственного интеллекта. По данным инсайдеров, в обновлëнную версию среды разработки Xcode интегрируется модель Claude Sonnet, созданная стартапом Anthropic. Этот шаг сигнализирует о смене стратегии — вместо исключительно внутренних проектов компания начинает активно использовать внешние наработки, чтобы не отставать в гонке генеративного ИИ.

Ранее Apple пыталась создать собственный ИИ-инструмент для программистов — Swift Assist, анонсированный на WWDC 2024. Однако, как отмечают участники профильных форумов Reddit, внутренние тесты выявили проблемы: медленная работа, неточные ответы и сложности в интеграции с большими кодовыми базами. Это совпадает с трендом: многие разработчики уже используют в Xcode сторонние решения вроде GitHub Copilot, который, по данным опроса Stack Overflow 2023, применяют 41% респондентов.

Claude Sonnet, в отличие от Swift Assist, предлагает расширенные возможности обработки естественного языка. Инженеры могут описывать задачи простыми фразами («оптимизируй тесты для модуля авторизации»), получая релевантные решения. Это особенно важно для Apple, где, по слухам из закрытых Telegram-каналов, ускорение CI/CD-процессов стало приоритетом после задержек с iOS 18.

Стратегический поворот совпал с перераспределением ролей в руководстве. Передача ответственности за Siri Крейгу Федериги, главе подразделения ПО, позволяет Джону Джаннандреа, курирующему ИИ, сосредоточиться на фундаментальных исследованиях. Эксперты видят в этом сигнал: Apple планирует глубже внедрять ИИ в экосистему, но для оперативных задач готова использовать проверенные внешние модели. Пока функциональность Claude в Xcode доступна только внутренним командам Apple. Однако в сообществе GitHub обсуждают возможность публичного релиза к WWDC 2025 — аналогично тому, как компания постепенно открывала доступ к Swift Playgrounds. Успешная интеграция может изменить правила игры: по оценкам Anthropic, их модели сокращают время написания кода на 30–35%, что критично в условиях сжатых сроков выпуска обновлений.

Этот шаг также отражает общий тренд ИИ-индустрии: даже гиганты вроде Apple признают, что сотрудничество со специализированными стартапами эффективнее «одинокого плавания». Вопрос теперь в том, станет ли Claude частью публичного Xcode и как это повлияет на конкуренцию с Microsoft, активно продвигающей Copilot.