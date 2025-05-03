В данную серию войдут три модели, а именно Huawei nova 14, Huawei nova 14 Pro и Huawei nova 14 Ultra.

Компания Huawei готовится представить линейку смартфонов nova 14 в конце мая, включая три модели: стандартную версию, Pro и Ultra. По данным инсайдеров, это поколение станет перезагрузкой серии, вернув ей статус одного из самых конкурентоспособных предложений бренда. Блогеры, близкие к компании, отмечают, что nova 14 может стать «самой мощной» серией за последние три года, сочетая обновлённый дизайн, улучшенную начинку и продвинутые технологии.

Ожидается, что Huawei nova 14 получит чипсеты Kirin 8010 и Kirin 9010. Несмотря на позиционирование Kirin 8010 как решения для среднего сегмента, его производительность приближена к флагманскому Kirin 9020. Серия сделает ставку на продвинутую съёмку. Все модели получат технологию Red Maple Primary Color Imaging, улучшающую цветопередачу и детализацию снимков. Основная камера будет оснащена десятиступенчатой физической переменной диафрагмой. Алгоритмы XMAGE, разработанные Huawei, обещают оптимизировать обработку изображений в режиме реального времени. Флагманская версия Ultra, как сообщается, обзаведётся перископическим телеобъективом для съёмки удалённых объектов без потери качества.

Линейка получит OLED-дисплеи с разрешением 1.5K, которые будут доступны как в плоском, так и в изогнутом исполнении. С частотой обновления до 120 Гц. Стоимость nova 14, судя по утечкам, останется на уровне предыдущего поколения: стартовая цена базовой модели составит около 2699 юаней (примерно 30 000 рублей), а Pro-версия может начинаться от 3799 юаней (около 42 500 рублей).

Анонс nova 14 совпадает с активным возвращением Huawei на глобальный рынок после периода ограничений.