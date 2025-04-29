Судя по всему, данная модель основана на смартфоне OnePlus 13T.

Компания OnePlus продолжает расширять линейку своих устройств, фокусируясь на нише компактных высокопроизводительных смартфонов.

Согласно данным зарубежных источников, 29 апреля модель под названием OnePlus 13S получила разрешение на выход в Индии, где она зарегистрирована под номером CPH2723. Устройство представляет собой глобальную версию OnePlus 13T (PKX110) и призвано восполнить пробел в сегменте «маленьких, но мощных» гаджетов. Сертификация Бюро индийских стандартов (BIS) 28 апреля 2025 года подтвердила соответствие модели требованиям рынка.

Официальный анонс от OnePlus пока не состоялся, однако Amazon India уже анонсировала эксклюзивную страницу для 13S, отметив, что смартфон «скоро появится в продаже». В описании подчёркивается его ключевая особенность — сочетание компактного форм-фактора и топовых характеристик.

Как предполагается, сердцем новинки должен стать Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Так же смартфон получит 6,32-дюймовый экран LTPO AMOLED с адаптивной частотой обновления 1–120 Гц. В системе камер акцент сделан на универсальность: основная 50-мегапиксельная матрица (IMX890) дополнена перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и фронтальной камерой на 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составит 6260 мАч, мощность проводной зарядки составит 80 Вт, так же будет реализована поддержка обратной на 5 Вт.

Смартфон будет доступен в чёрном и розовом цветах. Дизайн включает металлическую рамку, как у OnePlus 13T, а задняя панель может быть выполнена из стекла или искусственной кожи. Интересно, что в Индии модель получила суффикс «S» вместо традиционного «T». По мнению аналитиков, это связано с желанием бренда избежать путаницы между полугодовыми обновлениями (T-серия) и флагманами основной линейки (например, OnePlus 13).

Таким образом, 13S позиционируется как самостоятельный продукт, а не промежуточная версия. Запуск OnePlus 13S особенно важен для Индии, где спрос на компактные устройства с топовыми характеристиками растёт. Учитывая интерес со стороны ритейлеров и активность в сертификационных органах, релиз может состояться в ближайшие месяцы.