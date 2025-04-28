Данный сенсор будет широко использоваться в новых смартфонах на базе SM8850.

В конце апреля инсайдер Digital Chat Station поделился деталями о перспективной КМОП-матрице OV50Q, которая может стать основой для камер флагманских смартфонов 2025–2026 годов. Сенсор разрешением 50 МП оснащён крупным физическим модулем (1/1,3 дюйма), что улучшает светочувствительность, а также поддерживает технологию LOFIC для расширения динамического диапазона. Среди ключевых преимуществ — ускоренная фокусировка, сниженное энергопотребление и функции синтеза суперкадров, которые повысят качество фото и видео даже в сложных условиях.

Анонс OV50Q связывают с выходом чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Extreme Edition (кодовое имя SM8850), производство которого по техпроцессу TSMC начнётся осенью 2025 года. Ожидается, что этот процессор станет основой для топовых моделей брендов Xiaomi, Honor, OnePlus, iQOO и других. Например, Xiaomi 16, серия vivo X300 Ultra и OPPO Find X9 Ultra могут дебютировать с OV50Q, заменив предыдущее поколение сенсоров вроде OV50H.

Параллельно с этим на рынке усиливается тренд на 200-мегапиксельные камеры. К концу 2025 года такие модули появятся не только в премиальных, но и в бюджетных устройствах. Компания vivo планирует внедрить их во всех сегментах, включая суббренд iQOO. Аналогичные шаги анонсировали OPPO и Xiaomi, что указывает на растущий спрос на сверхвысокое разрешение для детализации снимков и гибкой постобработки.

Эксперты отмечают, что сочетание новых сенсоров, таких как OV50Q, с мощными чипсетами позволит достичь прорыва в мобильной фотографии. Улучшенные алгоритмы шумоподавления, HDR и стабилизации, вместе с аппаратными инновациями, могут сократить разрыв между смартфонами и профессиональными камерами. Ожидается, что конкуренция между производителями ускорит внедрение этих технологий, делая их доступными для массового пользователя.