Компания Honor готовит к выходу обновленную версию своего флагманского смартфона.

Ожидается, что устройство станет преемником серии GT, сохранив фирменный стиль, но предложив ряд заметных улучшений. Первые изображения новинки появились 15 апреля в Weibo-аккаунте пользователя Инуо, что вызвало оживленное обсуждение среди поклонников бренда.

На опубликованных фотографиях видно, что Honor GT Pro сохранил характерные черты линейки, но получил обновленный модуль камеры. Он стал больше и выполнен в квадратной форме с элементами дизайна Deco. Три датчика расположены симметрично, а нижний правый угол модуля имеет скошенный край — это отсылка к предыдущим моделям, подчëркивающая преемственность. Металлическая рамка и текстура задней панели с узором GT totem придают устройству солидный и технологичный вид. Согласно имеющимся данным, новый смартфон оснащён топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Extreme Edition, который гарантирует высокую производительность для игр и многозадачности. В паре с ним работают оперативная память LPDDR5X Ultra и накопитель UFS 4.1, что ускоряет загрузку приложений и обработку данных.

Экран смартфона — плоский, с разрешением 1.5K, что обеспечивает чёткое изображение при сниженном энергопотреблении. Защиту дисплея обеспечивает стекло Honor Rhino Glass, известное повышенной устойчивостью к царапинам и ударам. Емкость аккумулятора превышает 6000 мА*ч, что в сочетании с оптимизацией системы должно обеспечить длительную автономность. Основная камера получила 50-Мп сенсор с улучшенной светосилой, что позволит делать детализированные снимки даже в условиях слабого освещения. Многокамерная система дополнена ультраширокоугольным и телеобъективом. Аудиосистема включает два симметричных динамика 1216, позаимствованных у флагманской серии Magic7, которые обеспечивают объëмный звук. Технология Phantom Engine, ответственная за виброотклик, также была модернизирована. Honor GT Pro выделяется 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который работает быстрее и точнее оптических аналогов. Для навигации используются двухчастотный GPS и трехчастотный модуль Beidou, повышающие точность позиционирования. Эти и другие улучшения, по заявлениям компании, делают новинку на два уровня выше предыдущих моделей серии GT. Официальная презентация Honor GT Pro ожидается в ближайшее время — релиз запланирован на апрель. Судя по характеристикам, устройство позиционируется как конкурент премиальным игровым и мультимедийным смартфонам, сочетающий мощность с эстетикой.