По сравнению с технологией подэкранной камеры технология 3D-распознавания лиц под экраном, очевидно, намного сложнее, что также может быть основной причиной задержки выпуска устройства.

С момента появления серии смартфонов Xiaomi MIX бренд зарекомендовал себя как новатор, предлагающий устройства с экспериментальным дизайном и передовыми технологиями. Несмотря на регулярные обновления линейки, поклонники ждут возвращения флагманов, сочетающих революционные решения. Однако, согласно последним данным, релиз нового поколения MIX может затянуться из-за сложностей во внедрении продвинутых функций.

По информации от инсайдеров, представление следующего телефона MIX, оснащённого 3D-распознаванием лица под экраном, вряд ли состоится в 2025 году. Разработка этой технологии требует интеграции множества компонентов: инфракрасных линз, проекторов, датчиков расстояния и освещённости, а также фронтальной камеры. Такая система сложнее традиционных подэкранных камер, поскольку должна обеспечивать высокую точность биометрической аутентификации без ущерба для качества изображения. Это объясняет задержки — инженерам необходимо добиться безупречной работы сенсоров, скрытых под дисплеем.

Ранее также появлялась информация касательно складного смартфона Xiaomi MIX Fold 5. Тогда тоже утверждалось, что его анонс, вероятно, будет перенесён. Изначально ожидалось, что устройство с обновлённой конструкцией шарнира и улучшенной камерой представят в июле на ежегодном мероприятии с участием CEO компании Лэй Цзюня. Однако источники указывают, что релиз может состояться лишь к концу года или даже в 2025-м. Важно отметить, что MIX Fold 5 позиционируется как «книжка» с большим экраном и относится к отдельной категории, тогда как упомянутая технология 3D-сканирования разрабатывается для классической линейки MIX, что исключает путаницу между моделями.

Интересно, что над аналогичными решениями работают и конкуренты. Apple и Huawei, как сообщается, также исследуют возможности размещения систем распознавания лица под дисплеем. Это указывает на общий тренд в индустрии — стремление к максимально «чистому» экрану без вырезов или отверстий, что повышает эстетику и иммерсивность.