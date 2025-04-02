Перенос релиза может быть связан с доработкой аппаратной части или оптимизацией программного обеспечения.

Компания Samsung скорректировала сроки выхода своего флагманского смартфона Galaxy S25 Edge, сообщают зарубежные СМИ. Изначально анонс устройства планировался на середину текущего месяца, однако официальная презентация перенесена на май–июнь 2025 года. Несмотря на задержку, цена и комплектация останутся без изменений. Базовая версия с памятью 256 ГБ, как ожидается, сохранит стоимость около 1,5 млн вон (примерно 86 500 рублей по текущему курсу). Аналитики предполагают, что перенос релиза связан с доработкой аппаратной части или оптимизацией программного обеспечения. Подобные задержки нередки в индустрии — например, Apple также сталкивалась с ними при выпуске iPhone 12 из-за пандемии.

S25 Edge позиционируется как устройство премиум-класса. Основой для него станет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Такая конфигурация обещает высокую производительность в многозадачности и ресурсоëмких приложениях, включая современные мобильные игры. Экран смартфона — 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления до 120 Гц.

Фотовозможности Galaxy S25 Edge включают двойную основную камеру: 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP2 и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера рассчитана на 10 МП, что соответствует трендам селфи-съëмки. Аккумулятор ёмкостью 3900 мА*ч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, а сертификация IP68 защищает устройство от воды и пыли.

Главной инновацией S25 Edge станет корпус толщиной всего 5,84 мм при весе 162 грамма. Для сравнения, большинство современных «тонких» смартфонов имеют толщину около 7 мм. Габариты модели — 158,2 × 75,5 мм — делают её одной из самых компактных в премиум-сегменте. Такой дизайн может стать новым эталоном для отрасли, сочетая эргономику и эстетику.

Несмотря на сдвиг сроков, Samsung сохраняет конкурентоспособность модели: Snapdragon 8 Extreme Edition опережает многие аналоги, а тонкий корпус усиливает позиции в борьбе с Huawei и Xiaomi.