Пользователи смартфонов Redmi K70 и Redmi Note 13 Pro+ получили обновление системы.

Компания Xiaomi продолжает совершенствовать программное обеспечение своих устройств, выпустив важные обновления для двух популярных моделей Redmi — K70 и Note 13 Pro+. Параллельно бренд объявил о расширении гарантийного периода обслуживания для флагманских линеек.

Redmi K70 получил бета-версию Surge OS 2 (сборка OS2.0.102.0.VNKCNXM), направленную на повышение стабильности системы. Обновление устраняет случайные зависания, улучшает отзывчивость интерфейса и оптимизирует работу в фоновых сценариях. Однако изменился привычный функционал: исчезла опция поиска через свайп вверх на главном экране. Это решение может вызвать неоднозначную реакцию у тех, кто активно использовал данную фичу.

Для Redmi Note 13 Pro+ выпущена бета-версия Surge OS 2 (сборка OS2.0.5.0.VNOCNXM) с акцентом на плавность анимаций. Оптимизация динамических эффектов в отдельных сценариях должна сделать навигацию более комфортной. Кроме того, обновление включает мартовский патч безопасности 2025 года, укрепляющий защиту данных. Интеграция превентивных исправлений безопасности — часть стратегии Xiaomi по опережению потенциальных угроз.

Xiaomi пересмотрела политику обслуживания флагманов: начиная с серии Xiaomi 15, срок технической поддержки увеличится с 5 до 6 лет. Инициатива, стартовавшая с модели Redmi K60 Extreme Edition, меняет отраслевые стандарты, где даже конкуренты вроде Samsung или Google лишь недавно приблизились к 7-летнему периоду обновлений. Это решение особенно важно для экологически ориентированных пользователей, стремящихся продлить жизненный цикл устройств. Перед установкой обновлений важно:

Зарядить устройство минимум до 50%;

Использовать стабильное интернет-соединение (предпочтительно Wi-Fi);

Создать резервные копии критически важных данных.

Долгосрочная поддержка означает, что владельцы флагманов смогут дольше получать оптимизацию функций и актуальные исправления уязвимостей, что напрямую влияет на безопасность и производительность гаджетов.