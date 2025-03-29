Стандартная версия iPhone 17 будет оснащена новейшим чипом A19 Bionic, а вся серия будет иметь 8 ГБ оперативной памяти.

Ожидания вокруг iPhone 17 продолжают расти, а свежие данные от инсайдеров и аналитиков рисуют картину существенных изменений в линейке. Судя по утечкам, Apple сделала ставку на производительность, инновационные технологии и обновлëнный дизайн, чтобы укрепить позиции на рынке смартфонов.

Главной особенностью базовой модели iPhone 17 станет чип A19 Bionic следующего поколения. Ожидается, что он обеспечит скачок в скорости обработки данных и энергоэффективности. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти это позволит оптимизировать работу с ресурсоëмкими приложениями, включая нейросети и инструменты на основе машинного обучения. Такое решение может стать ответом Apple на растущий спрос на устройства с поддержкой локального ИИ, не зависящего от облачных серверов. Стандартная версия получит 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 120 Гц, что означает более плавную анимацию и отзывчивый интерфейс. Дизайн фронтальной камеры сохранит фирменный элемент Dynamic Island, который теперь, по слухам, станет компактнее. Корпус смартфона будет частично выполнен из алюминиевого сплава, что снизит вес без ущерба для прочности. Особое внимание уделено эргономике — даже при увеличении диагонали экрана устройство останется удобным для управления одной рукой.

Основная камера с разрешением 48 МП обещает улучшение детализации и качества снимков при слабом освещении. Вспомогательный модуль, вероятно, будет выполнять роль ультраширокоугольного объектива. Фронтальная камера с 24 МП, интегрированная в Dynamic Island, может получить новые функции для видеоблогинга, например, улучшенную стабилизацию и расширенные настройки глубины резкости. IPhone 17 станет одним из первых смартфонов Apple с поддержкой Wi-Fi 7, что увеличит скорость передачи данных и снизит задержки в сетях нового поколения. Встроенный аккумулятор обещает большую ëмкость, а оптимизация энергопотребления за счет A19 Bionic должна продлить время работы без подзарядки.

Согласно ряду источников, компания решила пересмотреть линейку, заменив модель Plus на iPhone 17 Air. Этот шаг, вероятно, направлен на сегмент ценителей ультратонких устройств — смартфон получит 6,6-дюймовый экран и корпус толщиной всего 5 мм. Такая конструкция потребует инновационных решений в компоновке компонентов, включая гибкие печатные платы и усовершенствованную систему охлаждения. Традиционно Apple представляет новые модели iPhone в сентябре, и iPhone 17 не станет исключением. Уже сейчас аналитики прогнозируют высокий спрос, особенно на версии с OLED-экранами и улучшенными ИИ-возможностями. Однако финальные характеристики станут известны только на официальной презентации, где компания может раскрыть дополнительные сюрпризы, включая новые цвета или экосистемные интеграции.