Он будет доступен в трëх спецификациях: 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ.

Новый смартфон Honor Play 60 был замечен в базе данных China Telecom, что подтверждает его скорый анонс. Устройство ожидается в трёх конфигурациях: 6/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Ориентируясь на стартовую цену предыдущей модели Honor Play 50 (1199 юаней, примерно 13 500 рублей), можно предположить, что новинка сохранит доступный ценовой сегмент, сочетая экономичность с улучшенными характеристиками.

Honor Play 60 выделяется компактными габаритами: толщина корпуса составляет 8,39 мм при весе 197 г. Доступны три варианта расцветки — Xiaoshan Green (зелёный), Moyan Black (чёрный) и Yulong Snow (белый). Производитель использовал комбинацию пластика и металла, что повышает прочность и добавляет визуальную премиальность, сохраняя лёгкость конструкции. Основой устройства стал чипсет MediaTek Dimensity 6300 — это модернизированная версия чипа Dimensity 6100+ из Honor Play 50. Ожидается, что обновлённый CPU повысит скорость работы в приложениях и играх. Смартфон работает на ОС MagicOS 9.0, которая обещает оптимизацию энергопотребления и улучшенный интерфейс. Модель получила 6,61-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (1604×720 пикселей). Такой дисплей подходит для повседневных задач, хотя и уступает по чёткости Full HD-панелям. Камеры скромные: основная на 13 МП и фронтальная на 5 МП. Этого достаточно для съëмки в соцсетях, но не стоит ждать профессионального качества.

Honor Play 60 оснащён аккумулятором на 6000 мА*ч, что на 15% больше, чем у предшественника (5200 мА*ч). Поддержка быстрой зарядки 15 Вт (против 10 Вт у Play 50) сократит время восстановления энергии. Такая ёмкость обеспечит до двух дней работы при умеренной нагрузке, что выделяет модель среди конкурентов. При сохранении цены около 1199 юаней Honor Play 60 может стать популярным выбором среди тех, кто ценит автономность. Его основные конкуренты — устройства линейки Redmi Note и Realme C, которые также предлагают большие батареи, но зачастую с более высокими ценами. Официальный анонс ожидается в ближайшие недели — тогда станут известны точные даты выхода и финальные характеристики.