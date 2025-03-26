Это будут чипсеты Snapdragon 8 Extreme Edition третьего поколения и Snapdragon 8s Extreme Edition третьего поколения.

Компания Qualcomm, один из лидеров в разработке мобильных чипов, ускоряет модернизацию своих технологий. Согласно последним данным, к 2026 году компания планирует внедрить 2-нм техпроцесс TSMC для выпуска двух новых процессоров: SM8950 (Snapdragon 8 Extreme Edition третьего поколения) и SM8945 (предположительно Snapdragon 8s Extreme Edition третьего поколения). Этот шаг может стать ключевым для отрасли, открыв эру более мощных и энергоэффективных устройств.

Во второй половине 2025 года Qualcomm сосредоточится на чипах SM8850 и SM8845 — это второе поколение линейки Snapdragon 8 Extreme Edition и 8s Extreme Edition. Однако главным прорывом станет переход на 2-нм технологию, которая позволит увеличить плотность транзисторов, улучшить производительность и снизить энергопотребление. Аналогичные процессы разрабатывают Intel и Samsung, но TSMC, основной партнёр Qualcomm, уже демонстрирует высокую скорость внедрения инноваций. Ожидается, что Snapdragon 8 Extreme Edition второго поколения (SM8850) будет представлен в сентябре 2025 года, а его коммерческий запуск запланирован на октябрь. Среди первых устройств с этим чипом — Xiaomi 16 серии, Honor Magic 8 Pro, iQOO 14, OnePlus 14 и OnePlus Ace 6 Pro.

Аналитики прогнозируют, что новинка превзойдёт текущее поколение. Предыдущая версия, основанная на 3-нм техпроцессе N3E от TSMC, установила рекорды: графический процессор Adreno 830 повысил производительность на 44%, а энергоэффективность — на 25%. Архитектура Oryon второго поколения увеличила скорость вычислений на 40%, снизив общее энергопотребление на 27%. Эти достижения стали эталоном для флагманов. Переход на 2-нм техпроцесс в 2026 году обещает значительный скачок. Увеличение числа транзисторов на чипе позволит усилить как CPU, так и GPU, что критично для задач искусственного интеллекта, мобильного гейминга и AR/VR-приложений. Пользователи также могут рассчитывать на меньшее нагревание устройств и увеличение времени автономной работы. Стоит отметить, что Qualcomm стремится сохранить лидерство в условиях жёсткой конкуренции с Apple и MediaTek. Успех 2-нм процессоров будет зависеть не только от технологий TSMC, но и от оптимизации архитектуры Oryon, которая уже доказала свою эффективность.