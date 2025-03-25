Кроме того, по слухам, S-Pen, оснащëнный текущим прототипом, поддерживает Bluetooth.

Компания Samsung продолжает совершенствовать свою флагманскую линейку, готовя к выпуску модель S26 Ultra. Данная новинка обещает значительные улучшения, однако подход к еë разработке отличается от предшественника: если S25 Ultra просто эволюционное обновление, то S26 Ultra, согласно слухам, может получить радикальные изменения.

Модель S25 Ultra сохраняет узнаваемый дизайн предшественника с минимальными корректировками, имея более скруглённые углы корпуса. Ёмкость его аккумулятора осталась на уровне S24 Ultra — 5000 мА*ч, но благодаря оптимизации железа и ПО время автономной работы выросло. Слухи о S26 Ultra предполагают более смелую картину. Согласно утечкам, устройство получит улучшенную систему камер:

- 200 Мп основной сенсор — возможно, тот же, что используется в текущих моделях, но с адаптацией под новые условия съёмки;

- 200 Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Если Samsung применит сенсор формата 1/1,3 дюйма, как в основной камере, это улучшит детализацию при масштабировании, однако модуль может стать более массивным, что повлияет на дизайн;

- 50 Мп сверхширокоугольный объектив для съёмки пейзажей и архитектуры.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч станет самым большим в серии Ultra и, в сочетании с энергоэффективным чипсетом, значительно увеличит автономность. Кроме того, S26 Ultra может вернуть поддержку Bluetooth в S-Pen, что расширит функционал стилуса — например, позволит управлять гаджетами умного дома или использовать перо как пульт для съёмки. Также стало известно, что S26 Ultra сделает упор на искусственный интеллект и машинное обучение, что улучшит обработку фото, голосовых ассистентов и многозадачность. Эксперты также ожидают внедрения технологий охлаждения для продолжительной работы в ресурсоёмких приложениях. Однако детали остаются под вопросом — компания пока не комментирует слухи. Официальная презентация S26 Ultra ожидается не раньше 2026-го.