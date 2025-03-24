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СтарыйДед
Смартфон K80 Extreme Edition от компании Redmi может быть выпущен ранее запланированного срока
Однако система обработки изображений всë ещë может оказаться главным недостатком REDMI K80 Extreme Edition.

Компания Xiaomi готовится представить флагманский смартфон REDMI K80 Extreme Edition, однако сроки его выхода претерпели изменения. Первоначально дебют устройства ожидался в июле в рамках ежегодного выступления главы компании Лэй Цзюня, но, согласно последним данным, релиз может состояться раньше — в июне 2025 года. Это решение, вероятно, связано с желанием укрепить позиции бренда в сегменте бюджетных флагманов.

Новинка сохранит узнаваемые элементы дизайна линейки, включая круглый модуль основной камеры. Корпус будет выполнен из цельнометаллического материала, а рамка получит скругленные углы для эргономичности. Экран увеличится до 6,8 дюймов, что обеспечит больше пространства для мультимедийного контента. Параллельно разрабатывается компактный планшет, что расширит экосистему REDMI. REDMI K80 Extreme Edition станет одним из первых устройств на чипсете MediaTek Dimensity 9400+. Ожидается, что благодаря ему смартфон продемонстрирует рекордный результат в бенчмарке AnTuTu — свыше 3 миллионов баллов. Это указывает на ориентированность модели на геймеров и пользователей, требующих высокой производительности.

Несмотря на 50-МП основную камеру, акцент сделан не на фотоспособностях, а на экономической эффективности. Это позволяет избежать конкуренции с флагманами Xiaomi 15, которые традиционно фокусируются на качестве съëмки. Зато REDMI K80 Extreme Edition предлагает улучшенные периферийные функции: ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, улучшенные динамики, вибромотор и защиту от воды и пыли. Одним из ключевых апгрейдов станет аккумулятор ёмкостью 7000–7500 мА*ч — почти на 36% больше, чем у предшественника K70 Extreme Edition (5500 мА*ч). Такое увеличение не только повысит время работы, но и поддержит энергоëмкие задачи, такие как игры или стриминг. Инсайдеры также упоминают ускорение разработки REDMI K90. Тестовые образцы сохраняют круглый модуль камеры, а выход серии может сместиться на октябрь 2025 года вместо конца года, следуя новому корпоративному графику.

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