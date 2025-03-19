Стало известно, что Apple разрабатывает собственными силами устройство с 19-дюймовым складным экраном.

Рынок складных гаджетов, долгое время возглавляемый такими компаниями, как Samsung, Huawei и Xiaomi, вскоре может пополниться новым игроком. Apple, остававшаяся в стороне от этого тренда, активно разрабатывает линейку устройств со складными экранами, охватывающих несколько категорий — от компактных смартфонов до планшетов и гибридных решений.

Согласно данным инсайдеров, компания из Купертино тестирует модели с экранами разных размеров. Особый интерес вызывает устройство с 19-дюймовым гибким дисплеем, которое может стать чем-то средним между планшетом и ноутбуком. Пока неясно, войдёт ли оно в линейку iPad или Mac, но эксперты предполагают, что это будет универсальный гаджет, сочетающий мобильность и производительность. Однако, первым шагом Apple в этом сегменте станет складной iPhone. По данным источников, его экран получит соотношение сторон 4:3, что обеспечит удобство как в сложенном, так и развёрнутом состоянии. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует начало массового производства модели в конце 2025 года. Устройство, вероятно, будет тоньше многих аналогов: в сложенном виде его толщина составит около 9–9,5 мм, а в развёрнутом — менее 5 мм.

Для достижения баланса между прочностью и лёгкостью Apple использует инновационные материалы. Шарнирный механизм сочетает нержавеющую сталь и титановый сплав, а корпус также выполнен из титана, что повышает износостойкость. Это решение может стать ответом на критику хрупкости существующих складных устройств. Ожидается, что стартовая цена складного iPhone превысит $2300, что значительно дороже текущего флагмана iPhone 16 Pro Max. Столь высокая стоимость объясняется сложностью производства и использованием премиальных материалов. Однако Apple, как правило, позиционирует свои продукты в сегменте «люкс», что может оправдать ценник для целевой аудитории.

Выход Apple на рынок складных устройств способен изменить расстановку сил. Несмотря на доминирование Samsung, бренд с логотипом в виде надкушенного яблока обладает уникальной экосистемой и своей внушительной аудиторией. Однако успех будет зависеть от того, сможет ли компания предложить инновации, превосходящие существующие решения, такие как Huawei Mate X или Galaxy Z Fold. Анонс складных продуктов Apple ожидается не раньше 2026 года, но уже сейчас ясно: компания намерена не просто догнать конкурентов, а задать новые стандарты в индустрии.