Он отметил, что инновации Apple замедлились за последние два года.

В эфире одного из технологических подкастов Чэнь Си, руководитель подразделения ColorOS компании OPPO, поделился мнением о современных трендах мобильных операционных систем, затронув вопросы совместимости с экосистемой Apple, сравнение технологий и динамику инноваций в отрасли. Его высказывания проливают свет на развитие взаимоотношений между Android- и iOS-устройствами, а также на смену стратегий ключевых игроков рынка.

По мнению Чэнь Си, растущий интерес к интеграции с продуктами Apple связан с двумя факторами. Во-первых, даже самые успешные и проверенные решения со временем перестают восприниматься как уникальные — пользователи ищут свежие идеи и гибкость. Во-вторых, компании всё чаще ориентируются на пересекающиеся аудитории, стремясь предложить функции, которые объединяют преимущества разных платформ. Это заставляет производителей пересматривать подходы, чтобы удовлетворить запросы тех, кто готов экспериментировать с устройствами. Отвечая на вопрос о сравнении фирменной разработки OPPO Fluid Cloud и функционала Apple Dynamic Island, Чэнь Си избежал однозначных оценок. Он отметил, что ценность таких решений зависит от их влияния на пользовательский опыт. Например, Dynamic Island, несмотря на споры о его целесообразности, демонстрирует высочайший уровень исполнения: он превращает системные уведомления и процессы в интерактивный элемент, объединяя функциональность и эмоциональное вовлечение.

В свою очередь, Fluid Cloud, как объяснил глава ColorOS, разработан с фокусом на адаптивность. Технология предлагает три варианта отображения, включая расширенный режим (до 167 DP), который обеспечивает детализацию информации — от уровня заряда батареи до уведомлений вроде сообщений WeChat. По словам Чэнь Си, это позволяет сохранить баланс между компактностью и полезностью, минимизируя потерю данных. Чэнь Си затронул тему замедления темпов инноваций у Apple. Если раньше компания из Купертино задавала тренды, опережая конкурентов на несколько шагов, то сегодня, по его мнению, её подход стал ближе к стратегиям других игроков. «Раньше казалось, что Apple стартует с другой трассы, но сейчас мы видим, что она бежит по той же дорожке, что и остальные», — косвенно процитировал свою позицию руководитель OPPO. Это, однако, не умаляет заслуг Apple в дизайне и качестве реализации идей.

Разработка Fluid Cloud, как подчеркнул Чэнь Си, стала результатом глубокого изучения поведения аудитории. OPPO стремилась создать решение, которое не только решает технические задачи, но и формирует эмоциональную связь с пользователем. Например, адаптивные размеры интерфейсных элементов позволяют подстроить систему под разные сценарии использования — от повседневных уведомлений до режима многозадачности. Взаимосвязь между экосистемами Android и iOS выходит на новый уровень: производители не только копируют удачные находки друг друга, но и ищут способы переосмысления взаимодействия с пользователем. Как отметил Чэнь Си, даже «отличники» вроде Apple сталкиваются с вызовами, и это открывает возможности для экспериментов. В такой среде ключевым преимуществом становится умение сочетать технологичность с человекоориентированным дизайном — именно к этому, судя по всему, стремится OPPO в развитии ColorOS.