Данное решение может привести к увеличению толщины устройств примерно на 0,3 мм.

Компания Huawei, по данным инсайдеров, активно тестирует новую технологию магнитной беспроводной зарядки для своих смартфонов. Однако внедрение этой системы может потребовать компромиссов, включая изменение толщины корпуса устройств или ёмкости аккумулятора.

Магнитная беспроводная зарядка, в отличие от классического варианта, использует магнитное поле для фиксации устройства на зарядной панели. Это обеспечивает стабильное соединение, минимизирует смещение и снижает потери энергии, повышая общую эффективность. Пользователи получают удобство — больше не нужно точно позиционировать смартфон или опасаться прерывания процесса. Обычная беспроводная зарядка, хотя и позволяет свободнее размещать гаджет, менее устойчива к смещениям, что может замедлить пополнение энергии. Главная сложность при интеграции магнитной системы — увеличение толщины корпуса примерно на 0,3 мм. Для современных ультратонких устройств даже такие изменения критичны. Чтобы избежать утяжеления дизайна, Huawei рассматривает снижение ёмкости аккумулятора, сохраняя при этом комфорт зарядки. Однако разработка пока находится на стадии тестирования, и финальное решение может отличаться от текущих прототипов.

Несмотря на эксперименты, текущие модели Huawei уже демонстрируют неплохие возможности. Например, флагман Mate 70 Pro оснащён аккумулятором на 5500 мА*ч, поддерживает сверхбыструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную на 80 Вт, оставаясь при этом тонким (8,2 мм). Такие параметры стали возможны благодаря продвинутой системе оптимизации энергопотребления, что вызывает вопросы: насколько оправдано уменьшение ёмкости батареи ради новой технологии?

Магнитные решения уже используются в продуктах Apple (MagSafe) и других брендов, но Huawei стремится создать собственную экосистему. Успех будет зависеть от того, удастся ли компании сохранить баланс между инновациями, дизайном и пользовательским опытом. Если тесты пройдут успешно, технология может стать новым стандартом, усилив конкуренцию на рынке беспроводной зарядки. Пока рано говорить о сроках выхода технологии — инсайдеры подчёркивают, что проект может быть скорректирован или даже отложен. Однако очевидно, что Huawei продолжает экспериментировать, стремясь предложить пользователям не только мощные, но и удобные решения.