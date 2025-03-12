Это связано с тем, что Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition второго поколения и MediaTek Dimensity 9500 будут выпущены раньше срока.

Рынок мобильных технологий в 2025 году ожидают значительные изменения: ведущие китайские бренды планируют выпуск флагманов на месяц раньше привычных сроков. Причиной стал анонс чипсетов Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 2 и MediaTek Dimensity 9500, чей релиз перенесли на более ранний период. Это решение перекраивает графики производителей, стремящихся первыми представить устройства с передовыми технологиями.

Ожидается, что Snapdragon 8 Extreme Edition Gen 2, созданный по 3-нм техпроцессу, предложит прорыв в энергоэффективности и производительности искусственного интеллекта. MediaTek Dimensity 9500, вероятно, сделает ставку на усовершенствованные ядра ARM и поддержку сетей следующего поколения. Обе платформы, по данным инсайдеров, будут представлены уже в сентябре 2025 года, что на месяц раньше их предшественников — Snapdragon 8 Extreme Edition (октябрь 2024) и Dimensity 9400 (начало октября 2024). Это стимулирует бренды ускорить запуск своих устройств, чтобы закрепить лидерство в «железной» гонке.

Согласно планам, анонсы флагманов начнутся уже в середине сентября 2025 года. Для сравнения: в 2024 году ключевые модели выходили в конце октября — ноябре. Например, Xiaomi 15, ставший первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Extreme Edition, дебютировал 29 октября 2024-го. В 2025 году аналогичные устройства могут появиться уже к середине сентября, что особенно важно перед стартом предпраздничных продаж. При этом компания Huawei продолжает стратегию независимости, используя чипы Kirin собственной разработки. Флагман Mate 70, запланированный на 26 ноября 2024 года, вероятно, получит чипсет с улучшенной интеграцией 5G-модемов. Однако выход Mate 80 остаётся под вопросом: аналитики предполагают два сценария — продолжение привычного осеннего релиза (ноябрь 2025) или сдвиг на август-сентябрь, как это было с Mate 60. Это может быть связано с оптимизацией производственных процессов или реакцией на рыночную конкуренцию.