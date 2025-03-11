Это бюджетная модель, и компания в качестве его "плюса" выделяет аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт.

Компания Vivo расширила линейку бюджетных устройств, представив глобальную версию смартфона Y29s с поддержкой 5G. Модель ориентирована на пользователей, которые ценят автономность, плавный интерфейс и современные технологии связи без переплат.

Основой устройства стал чипсет MediaTek Dimensity 6300, выполненный по 6-нм техпроцессу. Он сочетает два высокопроизводительных ядра Cortex-A76 с частотой до 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (до 2,0 ГГц). За графику отвечает Mali-G57 MC2, а оптимизация игр обеспечивается технологией HyperEngine. Такой набор позволяет комфортно работать с играми и приложениями среднего уровня. Объём оперативной памяти LPDDR4X и накопителя eMMC 5.1 не уточняется, но устройство поддерживает microSD до 2 ТБ, что компенсирует возможные ограничения встроенного хранилища.

Vivo Y29s получил 6,74-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (1600×720), имеющий частоту обновления 90 Гц. Этого достаточно для плавной прокрутки контента, хотя плотность пикселей может быть недостаточной для любителей детализированного изображения. Дизайн выполнен консервативно: каплевидный вырез под фронтальную камеру, модуль задних камер в форме таблетки и классическая рамка. Основная двойная камера включает 50-МП сенсор, способный захватывать детализированные фото при хорошем освещении. Фронтальная 5-МП камера подойдёт для видеозвонков и селфи. Возможности съёмки в темноте ограничены из-за отсутствия специализированных датчиков, но наличие отдельной вспышки улучшает результаты в условиях слабой освещённости.

Ёмкий аккумулятор на 5500 мА*ч выделяет Y29s среди конкурентов — он рассчитан на 1-2 дня активного использования. Однако мощность проводной зарядки ограничена 15 Вт, а беспроводная зарядка не поддерживается. Среди плюсов — наличие NFC для бесконтактных платежей, боковой сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и воды по стандарту IP64 и стандартный разъём 3,5 мм для наушников. Vivo Y29s подойдёт тем, кто ищет недорогой аппарат с длительной автономностью, поддержкой 5G и базовыми мультимедийными функциями. Несмотря на скромное разрешение экрана и отсутствие продвинутых камер, модель выделяется ёмкой батареей и плавным дисплеем, что делает её практичным выбором в своей ценовой категории.