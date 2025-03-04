Из необычного то, что он изменяет подход к голосовому взаимодействию с внешним экраном с помощью милого питомца с полноценным голосовым ИИ.

4 марта состоялся официальный анонс Nubia Flip 2 — компактного складного смартфона, объединяющего передовые технологии искусственного интеллекта и оригинальный дизайн. Устройство позиционируется как первый в отрасли гаджет 2025 года с полноценной интеграцией ИИ-модели DeepSeek, а также интерактивным голосовым помощником на внешнем экране. Новинка обещает стать идеальным спутником для молодёжи, ценящей технологичность и креативность.

Nubia Flip 2 выделяется компактными размерами и весом всего 193 грамма. Корпус выполнен из авиационного алюминия, а задняя панель обработана методом микропескоструйной обработки, что обеспечивает приятную текстуру. Инженеры уделили внимание прочности: шарнир из высокопрочной космической стали выдерживает многократное складывание, а гибкий экран защищён специальной плёнкой, устойчивой к ударам. Внешний 3-дюймовый OLED-экран с вертикальной ориентацией адаптирован под привычки пользователей. Он поддерживает более 300 приложений, а в сложенном состоянии может отображать часы или разделяться на две зоны для удобства управления. В режиме «палатки» смартфон превращается в подставку для съëмки или просмотра контента.

Nubia Flip 2 стал первым устройством, реализующим концепцию "AI Together". Система Nebula Engine интеллектуально подключает различные экспертные модели, такие как DeepSeek для аналитики, Doubao для поиска информации или Nebula для распознавания контекста. Пользователю достаточно озвучить запрос, а смартфон автоматически выберет подходящий алгоритм. Интерактивный голосовой питомец на внешнем экране добавляет эмоциональности: он поддерживает диалоги, реагирует на прикосновения и синхронизируется с умными наушниками Nubia LiveClip AI. Дополняют опыт AI-обои, генерируемые по ключевым словам, и функция перевода звонков в реальном времени с поддержкой 8 языков. Для офисных задач доступны инструменты для обработки текста, перевода и создания сводок.

В основе устройства лежит чипсет MediaTek Dimensity 7300X, а его автономность поддерживается аккумулятором ёмкостью 4300 мА*ч, который заряжается до 100% за 55 минут благодаря 33-ваттной технологии быстрой зарядки. Корпус с защитой по стандарту IP42 обеспечивает умеренную устойчивость к пыли и брызгам, сохраняя баланс между надёжностью и эргономикой. Основная 50-мегапиксельная камера с диафрагмой F1.59 и системой Neovision Taishan AI обеспечивает детальные снимки даже при слабом освещении. В сложенном состоянии устройство позволяет снимать под нестандартными углами, а в режиме «палатки», как упоминалось ранее, работает как автономная подставка. Фронтальная 32-МП камера подходит для селфи, а функция предпросмотра на двух экранах помогает контролировать кадр. Среди творческих режимов — Art Camera, Kaman и Face Meng, а технология Super QPD фиксирует движение без размытия. AI Magic Portrait предлагает стилизацию фото, удаление фона и расширение изображения, превращая снимки в цифровые произведения искусства.

Смартфон оснащён NFC-модулем, работающим как автомобильный ключ для моделей BYD, и стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra для immersive-звука. Память доступна в конфигурациях до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Nubia Flip 2 представлен в трёх цветах: белом, чёрном и фиолетовом. Стартовая цена версии 8/256 ГБ — 3399 юаней (около 43 000 рублей). Устройство уже доступно в онлайн-магазинах ZTE, JD.com, Tmall и других площадках.