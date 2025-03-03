Будут использоваться контакты LaserLink для передачи информации со съëмных линз.

Компания Xiaomi продолжает расширять линейку смартфонов, предлагая пользователям устройства из цифровой серии (Xiaomi 14, 15), стильной линейки Civi (Civi 4 Pro) и футуристичных складных моделей MIX Fold. Однако поклонники бренда по-прежнему с нетерпением ждут возвращения классической серии MIX, которую многие считают эталоном инноваций и истинно флагманским направлением компании. Последняя модель — Xiaomi MIX 4 — была представлена в августе 2021 года, и с тех пор фанаты надеются на преемника, способного удивить рынок.

Согласно данным инсайдеров, включая Digital Chat Station, новый Xiaomi MIX может стать экспериментом в области дизайна. Обсуждаются два сценария:

-Консервативный подход: экран 2K LIPO с четырьмя прямыми гранями, подэкранной фронтальной камерой и основной модуль в отверстии на задней панели.

-Радикальная концепция: полный отказ от задних камер в пользу съёмных линз, подключаемых через технологию LaserLink.

Эти идеи пока остаются гипотезами, но они отражают запрос на революционный дизайн. Если Xiaomi реализует подобные решения, MIX 5 может стать не просто флагманом, а концептуальным устройством, демонстрирующим будущее смартфонов.

Xiaomi MIX 4 запомнился керамическим корпусом, изогнутым OLED-экраном с разрешением 1080p и фронтальной камерой, скрытой под дисплеем. Однако его слабым местом стали качество селфи и нагрев из-за Snapdragon 888. В MIX 5 эти проблемы планируют исправить. Разрешение экрана повысят до 2K, сохранив «невидимую» фронтальную камеру. Возможен отказ от традиционных камер в пользу модульных решений, что устранит технические компромиссы. Слухи указывают на выход устройства во второй половине 2025 года, но детали остаются неясными. За три с половиной года с момента релиза MIX 4 технологии шагнули вперёд, и Xiaomi, вероятно, стремится удивить аудиторию нестандартными решениями.

Идея смартфона без физических камер кажется футуристичной, но поднимает вопросы о практичности. Например, съёмные линзы через LaserLink могут стать нишевым аксессуаром, а полноэкранный дизайн — повысить хрупкость устройства. Тем не менее, такие эксперименты соответствуют трендам на максимальную интеграцию экранов и минимизацию элементов. Пока Xiaomi не подтвердила характеристики MIX 5, но ясно одно: компания хочет вернуть серии статус символа технологического лидерства.