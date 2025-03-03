Новый драйвер Nvidia не только не исправил проблему чëрного экрана серии RTX50, а даже может и усугубил еë.

Компания NVIDIA, известная своими инновационными решениями в области графики, оказалась в центре внимания из-за неудачного обновления драйверов для видеокарт серии RTX 50. Выпущенный недавно драйвер Game Ready 572.60, предназначенный для устранения ошибок с чёрным экраном, не только не решил заявленные проблемы, но и спровоцировал новые сбои у части пользователей.

По данным пользовательских отчётов, после установки драйвера 572.60 активация режимов многокадровой генерации (MFG) 3x или 4x в поддерживающих их играх приводит к критическим ошибкам: экран внезапно темнеет, а система перезагружается. Даже последующее обновление до версии 572.65, которое NVIDIA выпустила в качестве экстренного исправления, не помогло стабилизировать работу. Это указывает на то, что проблема глубже, чем предполагалось изначально.

Тревожным сигналом стало то, что чёрные экраны возникают даже в играх без использования технологий DLSS или MFG. Например, пользователи столкнулись с подобными сбоями в "Death Stranding", где данные функции не были задействованы. Единственным рабочим решением пока остаётся откат к предыдущим версиям драйверов, что подтверждают многочисленные обсуждения на форумах и в соцсетях. Энтузиасты предполагают, что корень проблемы может быть связан с архитектурой Blackwell, лежащей в основе RTX 50. Аппаратные или программные особенности новой генерации видеокарт, вероятно, конфликтуют с текущей реализацией MFG. Однако точный источник сбоев пока не установлен, что требует более глубокого анализа со стороны NVIDIA.

Пока компания не предоставила официальных комментариев, пользователи выражают недовольство. Многие отмечают, что нестабильность драйверов подрывает доверие к бренду, особенно на фоне анонсов новых продуктов. Специалисты советуют временно отказаться от обновления до версий 572.60 и 572.65, если в системе установлена RTX 50. Для возврата к стабильной работе рекомендуется использовать драйверы, выпущенные до конца октября 2023 года. Кроме того, стоит отключить MFG в настройках игр до выхода официального исправления. Остаётся надеяться, что NVIDIA оперативно устранит недочёты, ведь подобные инциденты напрямую влияют на репутацию компании в глазах геймеров — ключевой аудитории для игровых видеокарт.