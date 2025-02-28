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СтарыйДед
OPPO укрепляет позиции на рынке носимых устройств, готовя к выпуску новые часы и наушники
Что касается часов, то ими могут стать 42-миллиметровая версия серии OPPO Watch X2.

Китайский технологический гигант OPPO активно развивает направление носимой электроники, делая ставку на умные часы и беспроводные наушники. В 2025 году компания планирует увеличить инвестиции в этот сегмент, расширяя линейку устройств для здоровья и фитнеса. Согласно последним данным, в апреле ожидается анонс новых продуктов — вероятно, компактной версии часов OPPO Watch X2 и наушников с необычным дизайном. 

В конце февраля появились сообщения о подготовке OPPO к выпуску обновлённых носимых гаджетов. Хотя официальных подтверждений нет, на различных форумах предполагают, что компания представит 42-мм модель серии Watch X2 — более компактную альтернативу уже выпущенной 46-мм версии. Кроме того, в разработке находятся наушники с зажимом для уха, которые могут сочетать стильный дизайн с улучшенной эргономикой. По данным инсайдеров, премьера устройств состоится в апреле вместе со смартфоном Find X8 Ultra — флагманом новой линейки.

Флагманские часы OPPO Watch X2 демонстрируют серьёзный апгрейд по сравнению с предыдущими поколениями. Модель оснащена круглым циферблатом с титановым безелем и двухцветным корпусом. Экран размером 1,5 дюйма выполнен по технологии LTPO для энергоэффективности и обладает пиковой яркостью до 2200 нит. Защитное сапфировое стекло (твёрдость более 8 по шкале Мооса) гарантирует устойчивость к царапинам. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 631 мА*ч (+26%), что обеспечивает до 5 дней работы в «умном» режиме и до 16 дней — в энергосберегающем. При смешанном использовании часы работают около 10 дней без подзарядки. Технология быстрой зарядки позволяет восполнить заряд с 15% до 100% всего за 38 минут — преимущество для активных пользователей.

OPPO Watch X2 позиционируется как персональный помощник для мониторинга здоровья. Устройство оснащено электродами ЭКГ для анализа сердечного ритма и функцией оценки риска гипертонии — после недели ношения часы анализируют данные и предупреждают о возможных отклонениях. Встроенные датчики включают:  

- 8-канальный пульсометр;  

- 16-канальный измеритель уровня кислорода в крови;  

- сенсор температуры запястья;  

- систему комплексной оценки состояния организма по 14 параметрам за минуту.  

Эти функции делают часы полезными не только для фитнеса, но и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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