Новая матрица обеспечивает более чëткое изображение в различных условиях освещения.

Компания Sony продолжает укреплять позиции на рынке смартфонов, делая ставку на технологии съëмки. После глобального релиза Xperia 1 VI с продвинутыми камерами на датчиках Exmor T и Exmor RS внимание переключилось на его преемника — Xperia 1 VII. Согласно последним утечкам, новая модель может предложить значительный апгрейд фотосистемы.

Главным ожидаемым изменением станет переход всех трёх задних камер Xperia 1 VII на сенсоры Exmor T for Mobile. В отличие от предшественника, где эта технология применялась только в основном модуле, теперь телеобъектив и сверхширокоугольник также получат двухслойные транзисторные CMOS-сенсоры. Это сулит улучшение детализации и цветопередачи даже в сложных условиях. Стоит отметить, что двухслойная структура пикселей Exmor T обеспечивает превосходное шумоподавление при слабом освещении и расширенный динамический диапазон. Это особенно важно для телеобъективов и сверхширокоугольников, которые традиционно проигрывают в качестве при недостатке света. Кроме того, обновлëнные сенсоры могут повысить резкость изображений при контровом освещении или съëмке движущихся объектов.

По данным инсайдеров, физические размеры камер останутся прежними: телефотомодуль сохранит матрицу 1/3,5 дюйма, а сверхширокоугольный — 1/2,5 дюйма. Однако интеграция Exmor T во все модули позволит добиться более гармоничной цветопередачи между камерами и снизить уровень цифрового шума даже при масштабировании. Это критично для пользователей, ценящих естественность снимков без агрессивной постобработки. Sony традиционно уделяет внимание программной части. Ожидается, что Xperia 1 VII получит усовершенствованные алгоритмы HDR и нейросетевую обработку изображений. Это может включать автоматическую оптимизацию сцен, распознавание объектов для точной фокусировки и интеллектуальное управление экспозицией. Не исключено появление новых творческих режимов, использующих вычислительные возможности процессора.

Ориентировочно презентация Xperia 1 VII состоится в начале мая 2025 года, а старт продаж — в июне. Пока рано говорить о других характеристиках устройства: вероятно, Sony сохранит фирменный дизайн с акцентом на эргономику и экран с соотношением 21:9. Учитывая многолетний опыт компании в разработке фототехники (например, серия Alpha), новый флагман может стать эталоном для мобильных фотографов.