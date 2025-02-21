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СтарыйДед
Weimar представляет новую серию гибридных минивэнов MPV Alpine с интеллектуальными технологиями
Данная серия была модернизирована во многих аспектах, таких как внешний вид, интеллектуальное вождение, мощность и выносливость.

Компания Weimar анонсировала обновлённую линейку MPV под названием Alpine, сделав ставку на универсальность, передовые технологии и адаптацию под разные потребности рынка. Серия включает три модели — Alpine 7, Alpine 8 и Alpine 9 — отличающиеся габаритами, компоновкой и запасом хода. Это первый случай, когда бренд внедряет многоуровневую систему именования для своих минивэнов, подчёркивая эволюцию дизайна и функционала. Внешний вид новых Alpine сохранил узнаваемые черты предыдущего поколения, но получил акцент на премиальность. Решетка радиатора с плотным хромированным покрытием стала более выразительной, а нижний воздухозаборник украсили две горизонтальные декоративные полосы вместо одной. Боковые панели и задняя часть кузова остались практически без изменений, что обеспечивает преемственность стиля. 

Три размера — три сценария использования. Alpine 7 (длина × ширина × высота: 5050 × 1960 × 1900 мм) позиционируется как базовая модель с колёсной базой 3085 мм и семиместной компоновкой. Alpine 8 (5280 × 1960 × 1900 мм) стал промежуточным звеном: его длина и колёсная база (3145 мм) увеличены на 230 мм и 60 мм соответственно по сравнению с Alpine 7 при сохранении семи мест. Alpine 9 (5410 × 1960 × 1890 мм) — флагман линейки с колёсной базой 3275 мм и шестиместным салоном повышенной комфортности. Такая градация позволяет клиентам выбирать модель в зависимости от требований к пространству — от семейных поездок до бизнес-перевозок.

Все версии Alpine получили систему Coffee Pilot Ultra третьего поколения от Great Wall Motor. Она объединяет лазерный радар сторожевого типа и камеры на передних крыльях для обеспечения функций автономного движения:  

- Навигация в городских условиях с распознаванием сложных сценариев;  

- Автоматизированное управление на шоссе;  

- Маршрутизация «от точки к точке» с минимальным вмешательством водителя. Этот пакет ставит Alpine в один ряд с флагманами рынка, такими как Tesla Autopilot или Huawei ADS.  

Под капотом новых моделей — гибридная система Hi4 Performance:  

- Бензиновый турбодвигатель объемом 1.5 л;  

- Четырëхступенчатая гибридная трансмиссия DHT;  

- Два электромотора на передней и задней осях для полного привода.  

Суммарная мощность системы достигает 337 кВт (около 455 л.с), крутящий момент — 644 Н*м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5.7 секунды. Для тяжелых MPV это впечатляющий результат, сопоставимый с кроссоверами спортивного класса. В зависимости от модели предусмотрены разные варианты батарей:  

- Alpine 9 оснащён аккумулятором 51.55 кВт*ч, обеспечивающим запас хода 201 км по циклу WLTC в режиме чистой электротяги;  

- Alpine 7 и Alpine 8 получили менее ёмкие батареи с пробегом 172 км, что подходит для ежедневных городских маршрутов. Гибридная архитектура снижает зависимость от розетки: при разрядке АКБ включается ДВС, что особенно актуально для дальних поездок.    

Анонс серии Alpine демонстрирует амбиции Weimar в сегменте многоцелевых автомобилей. Упор на модульность размеров и «умные» технологии отражает тренд на персонализацию транспорта. Конкуренцию новинкам составят такие модели, как Li Auto Mega или Denza D9, однако сочетание гибридной мощности и автономности может стать ключевым преимуществом немецкого бренда (примечание: Weimar — китайская компания со штаб-квартирой в Мюнхене). Эксперты отмечают растущий спрос на MPV в Азии и Европе благодаря их универсальности — теперь у потребителей появится больше вариантов с адаптивным дизайном и инновационными решениями.

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