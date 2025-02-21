OPPO Find X8 Ultra может стать самым тонким и лëгким смартфоном с аккумулятором ëмкостью 6000 мА*ч.

Компания OPPO продолжает развивать линейку премиальных устройств, делая ставку на инновационный дизайн и передовые технологии. Вечером 20 февраля бренд представил новый складной смартфон Find N5, который уже успел привлечь внимание как самая лёгкая и тонкая модель в своём классе. При сложенном состоянии его толщина составляет всего 8,93 мм, что устанавливает новый стандарт для сегмента гибких гаджетов. Однако это лишь первый шаг в стратегии OPPO — в ближайшее время ожидается выход флагмана Find X8 Ultra, который также обещает удивить сочетанием компактности и мощности.

По данным инсайдеров, уже 21 февраля появились сообщения о тестировании нескольких прототипов смартфонов с продвинутыми камерами, запланированных к выпуску в первой половине 2024 года. Среди них OPPO Find X8 Ultra выделяется не только фотоспособностями, но и рекордными параметрами лёгкости и тонкости корпуса. Чжоу Ибао, руководитель серии Find, подтвердил курс компании: в 2025 году линейка сохранит лидерство в области эргономики без компромиссов в производительности. Find N5 стал отправной точкой, а грядущие новинки, включая X8 Ultra, продолжат эту философию.

Ожидается, что флагман получит топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Extreme Edition, обеспечивающий высочайшую производительность для ресурсоëмких задач. Устройство оснастят прямым OLED-экраном с разрешением 2K, что подчеркнëт качество контента и цветопередачу. Особое внимание уделено автономности: аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч будет поддерживать как сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, так и беспроводную технологию. Это сочетание позволит минимизировать время простоя устройства даже при активном использовании.

OPPO, скорее всего, продолжит сотрудничество со шведским брендом Hasselblad, известным своими камерами среднего формата. Find X8 Ultra сохранит четырëхкамерную систему: основным сенсором может стать 50-мегапиксельная матрица размером 1 дюйм. Её дополнят два перископических телеобъектива с аналогичным разрешением для оптического зума и 50-МП сверхширокоугольный модуль — решение, которое может стать эталонным для мобильной фотографии.

Анонс Find N5 и анонсированные особенности X8 Ultra демонстрируют стремление OPPO переопределить стандарты мобильных устройств. Акцент на снижение веса и толщины корпуса без ущерба для функциональности отражает запросы рынка на удобство и портативность. Судя по заявлениям компании, в ближайшие годы пользователей ждут ещё более смелые эксперименты с дизайном и технологиями в рамках серии Find.