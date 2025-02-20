Кроме того, ходят слухи о возможном анонсе смартфона с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ и флагманского планшета.

По данным инсайдеров, в середине или конце апреля ожидается анонс нового процессора Qualcomm — Snapdragon 8E Ultra.

Одной из ключевых особенностей станет добавление специальной Action Button, расположенной в нижней правой части корпуса. Кнопка предназначена для быстрого доступа к функциям съëмки: запуск фоторежима или видеозаписи будет занимать секунды. В системе камер будет использоваться тройная схема с комбинацией датчиков 50 Мп, 50 Мп и 200 Мп сенсором. Комбинация дополнится фирменным оптическим решением, разработанным для максимальной детализации даже в сложных условиях освещения. Интеграция собственных чипов компании обещает улучшить обработку изображений и снизить энергопотребление, что критично для длительной съëмки.

Параллельно ходят слухи о возможном анонсе смартфона с чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ и флагманского планшета. Ожидается, что устройство на базе Dimensity получит прямой экран (без изгибов), что может привлечь поклонников классического дизайна. Планшет же позиционируется как мощный инструмент для работы с мультимедиа и креативными задачами. Пока эта информация не подтверждена официально, но если релиз состоится, весенний сезон станет временем жесткой конкуренции между Qualcomm и MediaTek.

Аналитики отмечают, что выход Snapdragon 8E Ultra укрепит позиции Qualcomm в сегменте премиальных процессоров, а упор на кастомизацию компонентов указывает на тренд к созданию экосистем с уникальными функциями.