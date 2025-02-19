Apple занимает первое место. На данную компанию приходится 58% доли рынка смартфонов.

В конце 2024 года мировой рынок смартфонов показал небольшой рост, несмотря на продолжающееся снижение средней цены устройств. Согласно отчëту одной из исследовательских компаний, в четвёртом квартале 2024 года глобальный оптовый доход от продажи смартфонов вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 119,946 млрд долларов США.

Однако средняя цена продажи (ASP) смартфонов продолжила снижаться, упав на 1,7% в годовом исчислении до 369 долларов США. Это уже пятый квартал подряд, когда наблюдается снижение средней оптовой цены смартфонов в мире. Эксперты связывают это явление с рядом факторов. В частности, в линейке iPhone большую долю стали занимать старые модели, что повлияло на общий уровень цен. Кроме того, на рынке Android-устройств наблюдается чёткая дифференциация между брендами, что также сдерживает рост средней цены.

Что касается показателей отдельных производителей, выручка Apple от продажи iPhone за квартал составила 69,138 млрд долларов США, снизившись на 0,8% по сравнению с 2023 годом. Средняя цена iPhone упала на 4,7% до 926 долларов. Несмотря на это, Apple сохранила лидерство на рынке с долей 58% в стоимостном выражении, хотя и потеряла 1 процентный пункт по сравнению всё с тем же 2023годом. Samsung также столкнулся со снижением выручки на 1,9% в годовом исчислении, несмотря на небольшой рост средней цены своих смартфонов. Основной причиной стало падение поставок на 3%. В результате доля Samsung на рынке в денежном выражении сократилась с 12% до 11%. Китайские производители продолжили укреплять свои позиции на мировом рынке. Xiaomi сохранила третье место с долей 6% в стоимостном выражении. За ней следуют Huawei, Vivo и OPPO (включая OnePlus).

Стоит отметить, что в 2024 году наблюдались значительные изменения на рынке складных смартфонов. Huawei смогла обогнать Samsung и стать лидером в этом сегменте, показав рост на 229% во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Что касается российского рынка смартфонов, то здесь наблюдалось небольшое снижение продаж. В 2024 году в России было продано около 29,9 млн смартфонов, что на 3% меньше, чем годом ранее. При этом денежный оборот рынка вырос на 6%, достигнув 721 млрд рублей. Средняя цена смартфона в России увеличилась на 9%, составив 24 тысячи рублей.