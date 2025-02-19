По словам инсайдера, развитие экранов смартфонов приведëт к стандартизации разрешения 1,5K для устройств среднего и высокого класса к 2025 году.

В 2025 году ожидается значительный прогресс в технологии экранов для смартфонов. Согласно инсайдерской информации, большинство новых флагманских моделей во второй половине года будут оснащены дисплеями с разрешением 1,5K. Эта тенденция охватит устройства различных размеров, от компактных до крупногабаритных.

Особое внимание производители уделяют дизайну экранов. Ожидается, что новые модели будут иметь чрезвычайно узкие рамки и прямую конструкцию дисплея. Топовые устройства могут получить экраны LIPO, что подчёркивает стремление производителей к инновациям и улучшению пользовательского опыта. Xiaomi и её суббренд Redmi планируют выпустить несколько моделей с экранами 1,5K. По данным из цепочки поставок, Redmi готовит к выпуску как минимум четыре различных конфигураций дисплеев. Среди них:

- 6,5-дюймовый экран 1,5K с частотой обновления 120 Гц (LTPS);

- 6,8-дюймовый экран 1,5K с частотой 120 Гц (LTPS);

- 6,8-дюймовый экран 1,5K с частотой 144 Гц (LTPS);

- 6,8-дюймовый экран 2K с частотой 120 Гц (LTPS).

Предполагается, что экран 1,5K с частотой 144 Гц будет использоваться в модели Redmi K80 Ultra. Дисплей с разрешением 2K может появиться в Xiaomi 16 Pro и K90 Pro. 6,8-дюймовые экраны, вероятно, будут установлены в K90 и K90 Pro, а 6,5-дюймовые могут найти применение в линейках Xiaomi Civi и Xiaomi 16.

Эксперты отмечают, что в 2025 году экраны с разрешением 1,5K станут стандартом для смартфонов среднего и высокого класса. Это свидетельствует не только о технологическом прогрессе, но и о растущем спросе потребителей на более качественные дисплеи. Такое развитие технологий отражает общую тенденцию на рынке мобильных устройств, где качество экрана становится одним из ключевых факторов при выборе смартфона. Производители стремятся удовлетворить запросы пользователей, предлагая улучшенные характеристики дисплеев, что в конечном итоге приводит к повышению общего качества мобильных устройств.