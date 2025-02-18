У него имеются такие функции, как подводная фотосъëмка, AI Studio Light Portrait 2.0 и режим Wedding Portrait Studio.

18 февраля 2025 года компания Vivo представила на индийском рынке смартфон V50, который обещает стать серьёзным конкурентом в среднем ценовом сегменте. Устройство, сочетающее в себе мощную начинку, стильный дизайн и передовые технологии, поступило в продажу в трёх конфигурациях, что позволяет каждому покупателю выбрать оптимальный вариант под свои потребности и бюджет. Эти конфигурации: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ – 34 999 рупий (≈37 000 рублей), 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ – 36 999 рупий (≈39 000 рублей) и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ – 40 999 рупий (≈43 000 рублей).

"Сердцем" Vivo V50 является чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Однако, стоит отметить, что это не топовый чипсет Qualcomm, что может немного разочаровать потребителей, ожидающих максимальной производительности за указанную цену. Главным же достоинством V50 становится его впечатляющий аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Дизайн Vivo V50 также заслуживает отдельного внимания. Ультратонкий корпус с изогнутым с четырёх сторон 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит (в локальных областях) обеспечивает потрясающий визуальный опыт. Защита Diamond Shield гарантирует прочность и долговечность экрана.

В сотрудничестве с компанией Zeiss, Vivo оснастила V50 тройной камерой. Главный 50-мегапиксельный модуль получил оптическую стабилизацию изображения (OIS), что обеспечивает высококачественные снимки даже в условиях низкой освещённости. 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119 градусов позволяет захватывать потрясающие панорамные фотографии. Фронтальная камера с разрешением 50 МП идеально подходит для качественных селфи. Vivo V50 работает под управлением FuntouchOS 15 на базе Android 15, что гарантирует современный и функциональный интерфейс. Утверждается, что будет выпущено минимум три крупных обновления Android, а также четырëхлетнии обновления безопасности – достойный показатель для смартфона в данном ценовом сегменте. Дополнительные преимущества включают в себя стереодинамики, поддержку подводной съëмки (IP68/IP69), AI-функции для обработки фото и видео. Vivo V50 доступен в трёх цветах: розово-красном, тёмно-синем и титаново-сером.