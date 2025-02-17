Данная видеокарта поддерживает все функции серии RTX 50, например, такие как DLSS 4.

После выпуска высокопроизводительных видеокарт RTX 5080 и RTX 5090, NVIDIA готовится представить более доступную модель для массового рынка - RTX 5050. Информация о новой видеокарте появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), что указывает на скорое появление этой модели. RTX 5050 станет первой видеокартой "бюджетного" уровня в линейке RTX 50, так как NVIDIA пропустила выпуск настольной версии RTX 4050 в предыдущем поколении. Ожидаемая цена RTX 5050 составит около 250 долларов США, что делает её значительно доступнее старших моделей серии.

Несмотря на более низкую цену, RTX 5050 будет поддерживать все ключевые технологии серии RTX 50, включая DLSS 4. Это делает её привлекательным выбором для пользователей, которым не требуется максимальная производительность флагманских моделей. Технические характеристики RTX 5050 включают 2560 ядер CUDA, базовую частоту 2235 МГц и boost-частоту 2520 МГц. Видеокарта будет оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 128-битной шиной и пропускной способностью 224 ГБ/с. Энергопотребление составит 100 Вт.

Помимо RTX 5050, в документах ЕЭК также упоминаются модели RTX 5060 и RTX 5060 Ti. Эти видеокарты среднего ценового диапазона могут появиться на рынке раньше RTX 5050. Однако стоит учитывать, что NVIDIA сталкивается с некоторыми задержками в производстве. Это может привести к тому, что выпуск новых видеокарт будет отложен до конца весны или даже до лета. Что касается настольной версии RTX 5050, её официальный релиз может состояться не раньше конца 2025 года. Выход доступной RTX 5050 может усилить конкуренцию на рынке видеокарт, создав дополнительное давление на AMD и Intel. NVIDIA стремится предложить привлекательное решение для массового сегмента, сохраняя при этом поддержку передовых технологий.