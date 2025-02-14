Клавиатура имеет частоту опроса 8 кГц, частоту сканирования 32 кГц и время отклика 0,14 мс.

Компания Lemokey, игровой бренд Keychron, представила новую механическую клавиатуру L5 HE 8K с магнитными переключателями. Это проводная модель с 75% раскладкой, выполненная в корпусе из алюминиевого сплава, который обрабатывался на станке с ЧПУ. Ключевой особенностью L5 HE 8K являются магнитные переключатели Lime собственной разработки. Они изготовлены из материала POM и обладают впечатляющими характеристиками: начальное усилие 25 гс, максимальное - 48 гс, регулируемый ход срабатывания от 0,01 до 3,35 мм с шагом 0,01 мм. Заявленный ресурс переключателей составляет 100 миллионов нажатий.

Клавиатура поддерживает частоту опроса 8000 Гц и частоту сканирования 32000 Гц, что обеспечивает время отклика всего 0,14 мс. Реализована возможность назначения до 4 действий на одну клавишу в зависимости от глубины нажатия. Также присутствуют функции LKP (приоритет последнего нажатия) и Snap Click (приоритет более глубокого нажатия). L5 HE 8K выпускается в трёх цветовых вариантах: Dark Master, Dawn Master и Cyber. В первых двух используются двухцветные PBT-кейкапы, а в версии Cyber часть клавиш выполнена из прозрачного поликарбоната.

Клавиатура доступна для предзаказа на краудфандинговой платформе Kickstarter по стартовой цене от 199 долларов США. Это позволяет Lemokey конкурировать с другими производителями игровых клавиатур премиум-класса, предлагая свой высокотехнологичный продукт.