Новый телефон также получит рейтинг защиты IPX6, IPX8 и IPX9.

Компания OPPO провела технологическую презентацию в новом кампусе Marina Bay, где официально представила подробности своего нового складного смартфона Find N5. Это устройство обещает стать одним из самых тонких и технологически продвинутых складных телефонов на рынке. Find N5 отличается рекордно малой толщиной - всего 8,93 мм в сложенном состоянии для версий в чёрном и белом цветах. Модель в фиолетовом цвете немного толще - 9,35 мм. Такие показатели стали возможны благодаря использованию инновационного "небесного шарнира" из титанового сплава.

Конструкция шарнира включает в себя несколько уникальных технологий: первую в отрасли 3D-печатную панель из титанового сплава, систему "пять пружин, четыре привода" и идеальную реконструкцию формы капли воды. По заявлению OPPO, это позволило увеличить рекорд самой тонкой шкалы 3D-печатных коммерческих продуктов из титанового сплава на 100%. Find N5 также стал первым в индустрии полностью водонепроницаемым складным флагманом с рейтингами IPX6, IPX8 и IPX9. Внешний экран защищён сверхпрочным керамическим стеклом Crystal Shield, задняя панель выполнена из сверхтонкого волокна, а средняя рамка - из титанового сплава.

Особое внимание OPPO уделила минимизации складки на внутреннем экране. Глубина складки контролируется на уровне менее 0,15 мм, ширина - в пределах 20 мм, а угол складки составляет менее 2,5°. Эти показатели подтверждены сертификацией German Rhine No-Sensitive Crease и Folding Worry-Free. Кроме того, OPPO анонсировала интеграцию своего ИИ с системой DeepSeek-R1, и Find N5 станет первой моделью компании, адаптированной для работы с этой технологией.