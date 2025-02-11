Этот же астроном, Борисов, использовал самодельный телескоп для наблюдения и открытия первой межзвездной кометы ещë в 2019 году.

Российский астроном-любитель Геннадий Борисов вновь удивил научное сообщество, объявив об открытии новой кометы с уникальными характеристиками. Это событие подтверждает статус Борисова как одного из самых успешных первооткрывателей комет среди астрономов-любителей в мире.

Новая комета, получившая обозначение C/2025 B2, была обнаружена 20 января 2025 года. Астероидный центр подтвердил открытие, что сделало эту комету 14-й в списке открытий Борисова. Этот результат укрепляет его позицию на втором месте среди астрономов-любителей по количеству открытых комет в мировом масштабе. Особенность кометы C/2025 B2 заключается в её необычайно длинном орбитальном периоде, превышающем 400 000 лет. Предварительные расчёты показывают, что комета достигнет перигелия (ближайшей к Солнцу точки своей орбиты) в сентябре 2026 года. В этот момент она будет находиться на расстоянии около 8,26 астрономических единиц от Солнца, что сопоставимо с орбитой Сатурна.

Интересно отметить, что Борисов известен не только открытием комет, но и астероидов - на его счету их несколько десятков. Его успех в области астрономических открытий особенно примечателен, учитывая, что он использует самодельное оборудование. Наиболее значимым достижением Борисова до сих пор считалось открытие первой межзвëздной кометы в 2019 году. Эта комета, названная 2I/Борисов, стала второй обнаруженной межзвëздной гостьей в нашей Солнечной системе после астероида Оумуамуа. В отличие от новой кометы C/2025 B2, межзвездная комета 2I/Борисов покинула Солнечную систему, продолжив своё путешествие в межзвëздном пространстве.

Открытие C/2025 B2 (Борисов) подчёркивает важность работы астрономов-любителей в современной науке. Несмотря на развитие профессиональных обсерваторий и автоматизированных систем наблюдения, энтузиасты, подобные Борисову, продолжают вносить значительный вклад в астрономические исследования и открытия.