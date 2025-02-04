Официальных комментариев нет, но предполагается, что она будет использоваться для быстрого вызова ИИ-ассистента или запуска камеры.

Компания Nothing, известная своими инновационными подходами к дизайну и функциональности, готовится представить новую линейку смартфонов Nothing Phone (3a). Презентация запланирована на 4 марта 2025 года в 10:00 по Гринвичу, и уже сейчас подтверждены некоторые ключевые особенности новых устройств.

Одной из самых интересных новинок станет дополнительная кнопка на боковой грани смартфонов. Эта кнопка, по предварительным данным, может использоваться для быстрого вызова ИИ-ассистента или мгновенного запуска камеры. Такой подход значительно упростит взаимодействие с устройством, особенно в ситуациях, когда нужно быстро сделать фото или получить доступ к голосовому помощнику.

Линейка будет состоять из двух моделей: стандартной Nothing Phone (3a) и более продвинутой версии Pro. Характеристики камер стандартной модели пока остаются в секрете, однако ожидается, что они будут не хуже, чем у Pro-версии. А Pro-версия будет обладать неплохим набором модулей: 50-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получит разрешение 32 МП, что позволит делать качественные селфи и проводить видеозвонки в высоком разрешении.

Не обойдётся и без фирменной подсветки Glyph на задней панели, которая уже успела завоевать популярность среди пользователей предыдущих моделей. Эта уникальная функция позволяет не только выделять смартфон среди конкурентов, но и использовать подсветку для уведомлений и других интерактивных элементов.

В ближайшие недели компания Nothing должна опубликовать дополнительные тизеры, раскрывающие новые подробности о готовящихся устройствах.