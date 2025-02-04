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СтарыйДед
Samsung Galaxy Z Fold7 может быть создан на основе прошлогодней модели «Z Fold Special Edition»
Samsung готовит складной Galaxy Z Fold7 на основе специальной версии.

По информации, появившейся 3 февраля 2025 года, компания Samsung планирует выпустить новый складной смартфон Galaxy Z Fold7, который будет основан на модели Galaxy Z Fold Special Edition, вышедшей в Южной Корее в октябре 2024 года. При этом ключевыми особенностями Galaxy Z Fold7 могут стать увеличенный радиатор VC для лучшего охлаждения, обновлённый процессор (SoC) и улучшенные компоненты динамиков. 

Galaxy Z Fold Special Edition, на котором базируется новая модель, отличается достойными характеристиками среди складных смартфонов Samsung. У него самый большой экран в линейке, небольшой вес (236 г), тонкий корпус (10,6 мм в сложенном состоянии, 4,9 мм в разложенном) и при этом самый широкий форм-фактор. Он также отличается 8-дюймовым внутренним дисплеем Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex, QXGA+ с соотношением сторон 20:18 и поддержкой HDR10+. В качестве внешнего экрана используется 6,5-дюймовый Dynamic AMOLED 2x с соотношение сторон 21:9. Новый шарнир, разработанный корейским поставщиком KH Vatec, обеспечивает большую прочность конструкции по сравнению с предыдущей моделью Z Fold6. 

Ожидается, что Galaxy Z Fold7 унаследует все лучшие черты Special Edition, включая большие экраны и тонкий корпус, при этом получив ряд важных улучшений. Новая модель должна стать ещё более производительной и функциональной благодаря обновлённому процессору и улучшенной системе охлаждения. Официальный анонс Galaxy Z Fold7 ожидается летом 2025 года, предположительно в июле. 

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